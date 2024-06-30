Друга річниця звільнення Зміїного: СБУ показала унікальні кадри спецоперації

Спецпризначенці нагадали, яке стратегічне значення мала деокупація острова

Два роки тому українські захисники звільнили острів Зміїний у Чорному морі. Служба безпеки України показала унікальні кадри спецоперації.

У червні 2022 року спецпризначенці ЦСО «А» СБУ разом із бойовими побратимами з ГУР МОУ та ЗСУ провели унікальну та надзвичайно важливу операцію. Вона складалася з декількох етапів та мала стратегічне значення, адже відтоді розпочалося поступове витіснення ворога з Чорного моря.

«Спецоперація зі звільнення Зміїного стала прикладом безмежної хоробрості та професіоналізму наших воїнів Сил безпеки й оборони України. Пам’ятаємо Героїв України, які віддали свої життя у цій битві», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що звільнення острова Зміїний від російських загарбників у 2022 році відбувалося у кілька етапів. «У три етапи. З першого разу не вийшло. Це нормально. Не змогли повністю зачистити острів. Що, можливо, не врахували? Що російська сторона буде розташовувати засоби ППО на катерах, бо вони не могли їх завезти на острів Зміїний», – зазначив представник ГУР Вадим Скібіцький.

Раніше командир спецпідрозділу Головного управління розвідки Міністерства оборони України на псевдо Тимур, який брав участь у звільненні Зміїного, розповів про невідомі епізоди деокупації острова.

Також Буданов розповів про невдалу спробу звільнення Зміїного.

Нагадаємо, Збройні сили України 30 червня 2022 року звільнили окупований острів Зміїний, що у Чорному морі, від російських загарбників.

Раніше Міноборони РФ підтвердило, що російські загарбники відійшли з окупованого в Чорному морі острова Зміїний. Там назвали втечу росіян «кроком доброї волі».