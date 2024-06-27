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Польща в оригінальний спосіб поповнює резерв армії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Польща в оригінальний спосіб поповнює резерв армії
Добровольці в польській армії вчаться наносити камуфляжну фарбу на обличчя під час базових тренувань
фото: The Associated Press

Independent: Польща вводить «армійські канікули» з думкою про можливий напад Росії

У Польщі пропонують громадянам літню програму «Канікули з армією» з добровільної військової підготовки на випадок можливого конфлікту з Росією. Про це пише Independent. За даними агентства, програма включає військову підготовку з виплатою платні для громадян віком від 18 до 35 років.

«Багато учасників тренінгу у східній Польщі – це молоді випускники середньої школи, чоловіки зі щойно поголеними головами, а жінки з закріпленим волоссям. Вони підписалися на нову літню програму «Канікули з армією», яка пропонує базову військову підготовку для тисяч поляків», пишуть журналісти. 

Військові запровадили програму для пошуку новобранців, оскільки Польща розширює свою 198-тисячну армію перед обличчям російської агресії. «Польща тримає Росію в умі, проводячи «Канікули з армією» у пошуках солдатів», – йдеться у матеріалі.

Учасники проходять навчання влітку протягом 28 днів без звільнення, після чого приносять солдатську присягу. «При цьому немає можливості залишати базу, розташовану за 130 кілометрів, від кордону з Білоруссю, щоб відвідати дім або провести вечір. Вони заробляють 6000 злотих ($1500) за 28 днів», – йдеться у публікації Independent. Після закінчення програми новобранці можуть піти у запас, або продовжити службу у територіальній обороні.

До слова, Польща, Литва, Латвія та Естонія закликали Європейський Союз побудувати лінію оборони вздовж кордону з Росією та Білоруссю, щоб захистити ЄС від військових загроз з боку Москви. У листі до голови ЄС, який буде обговорюватися на саміті в Брюсселі, який розпочнеться в четвер, лідери чотирьох країн акцентують, що проєкту захисту 27 країн блоку з 450 мільйонами населення, також потрібна фінансова підтримка.

Читайте також: Польща хоче мати найбільшу армію в НАТО, але проблем не оминути – ЗМІ
Теги: Польща армія гроші військові канікули напад навчання солдат звільнення

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