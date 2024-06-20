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Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Вища рада правосуддя звільнила суддю Тандира, який збив на смерть нацгвардійця
У ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці
фото з відкритих джерел

Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати від 24 квітня 2024 року

Вища рада правосуддя звільнила з посади суддю Макарівського суду Олексія Тандира, який збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в Києві. Про це пише пресслужба Вищої ради правосуддя.

«Вища рада правосуддя залишила без змін рішення Другої Дисциплінарної палати ВРП від 24 квітня 2024 року № 1241/2дп/15-24 про притягнення судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира до дисциплінарної відповідальності та застосування дисциплінарного стягнення у виді подання про звільнення судді з посади», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя ухвалила рішення звільнити з посади судді Макарівського районного суду Київської області Олексія Тандира, якого обвинувачують у смертельній ДТП у стані алкогольного сп'яніння, внаслідок чого загинув нацгвардієць.

Нагадаємо, у ніч на 26 травня 2023 року голова Макарівського районного суду Київської області Олексій Тандир збив на смерть нацгвардійця на блокпосту в столиці.

У загиблого Вадима Бондаренка залишилася дружина та троє дітей, а його батько та брат захищають країну на найгарячіших напрямках.

Повідомлялось, що суддя Олексій Тандир замість сечі здав на аналіз воду й слину – так він намагався сфальсифікувати експертизу, щоб та не довела стану сп’яніння в момент збиття нацгвардійця.

Згодом стало відомо, що Тандир відписав майно дружині і розлучився з нею. На думку адвоката родини загиблого, це може свідчити про те, що обвинувачений таким чином намагається уникнути виплати компенсації постраждалим.

Як виявилося, суддя Олексій Тандир досі отримує суддівські винагороди.

Читайте також: Суддя Тандир, алкоголь, смертельна ДТП. Запрограмована трагедія
Теги: суддя Тандир Нацгвардія ДТП звільнення суддя

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