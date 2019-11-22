Єдина кандидатка на посаду голови Держкіно вибула з конкурсу



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Комісія не поставила потрібної кількості балів Юлії Сінькевич

Юлія Сінькевич набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій

Генеральна продюсерка Одеського міжнародного кінофестивалю Юлія Сінькевич, яка залишилась єдиною кандидаткою на посаду голови Держкіно за результатами кількох етапів конкурсу, не набрала достатньої кількості балів

Про це повідомила сама Сінькевич у Facebook.

«Конкурс на посаду Голови ДержКіно України – Раунд IV – фінал і game over. Я не проходжу далі! З днем гідності всіх!», – написала вона.

Сінькевич також додала відео оголошення результатів конкурсу.

На записі Національного агентства України з питань державної служби (НАДС) чутно, що Юлія Сінькевич набрала недостатню кількість балів за однією з компетенцій.

Також НАДС оприлюднило відео співбесіди, яку перед цим проходила Юлія Сінькевич.

Нагадаємо, 4 жовтня Кабінет Міністрів України оголосив конкурс на посаду голови Державного агентства України з питань кіно.

8 листопада стало відомо, що на Держкіно хочуть поставити режисера «Слуги народу«, який сам себе назвав росіянином.

17 листопада кандидати на посаду голови Держкіно мали презентувати свої програми, але на той час єдиною кандидаткою на посаду залишилась Юлія Сінькевич.