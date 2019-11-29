Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна бурхливо відреагувала на звільнення



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Олександру Клітіну

Клітіна вважає, що менеджмент «Укрзалізниці» потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо

Колишня заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна вважає, що причин для її звільнення немає.

Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«На жаль, брифінгу не буде – я дуже захворіла, все це публічне цькування нелегко пережити. Але я прокоментую тут. Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування — це всього лише привід мене прибрати з посади», - зазначила Клітіна.

За її словами, якщо Криклій вважає це листування правдою, «то чому Галущак і Кравцов ще не звільнені?».

«Я вважаю що менеджмент «Укрзалізниці» і Наглядову раду, що прикриває Кравцова як тільки може, потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо», - зазначила Клітіна.

Вона підкреслила, що на своїй посаді «заважала і чинила спротив непрозорим речам — таким як закриття малодіяльних станцій, заважала здати нишком в оренду залізничний вокзал Київ Пасажирський замість концесії, критикувала IPO «Укрзалізниці».

«Ну самі подумайте, який адекватний інвестор буде купувати акції компанії перед реструктуризацією? Це просто спроба «Укрзалізниці» у майбутньому залишитись квазі монополією під назвою «холдинг» після реформи і дискримінувати приватних операторів», - додала Клітіна.

Вона наголосила, що її також дуже турбує тендер на локомотиви.

«Я не розумію, чому міністр і менеджмент «Укрзалізниці» ведуть переговори тільки з китайськими виробниками, а наприклад компанія Alstom місяцями благає про зустріч з міністром. Ще й Кравцов нахабно заявляє, що виграють китайці, бо ціна в них нижча. А скільки ми заплатимо потім за сервіс, чи за фінансові умови? Зі свого боку я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи міністру забракне тут сміливості», - уточнила ексзаступника міністра інфраструктури.

Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну, яка у переписці з пранкером заявила про готовність очолити Мінінфраструктури.

Після оприлюднення листування Клітіної Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди».

Крім цього, виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати зі «Слуги народу» кажуть, що Клітіна отримала свою посаду «через ліжко». Сама вона заперечила цю інформацію і заявила по намір подати до суду проти учасників розмови.

«Я вважаю, що учасники цієї розмови, особливо депутат, який поширив цю інформацію (Поляков — ред.), повинні понести покарання», — наголосила Клітіна.

Також Клітіна намагалася спростувати інформацію про те, що вона потрапила в уряд через ліжко, опублікувавши в соцмережах фото чоловіка та сина. Під фото вона написала, що обожнює свою сім'ю.