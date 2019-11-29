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    Політика

    Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна бурхливо відреагувала на звільнення

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    Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада&nbsp;звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури&nbsp; Олександру Клітіну - Ексзаступниця міністра інфраструктури Клітіна бурхливо відреагувала на звільнення
    Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури  Олександру Клітіну

    Клітіна вважає, що менеджмент «Укрзалізниці» потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо

    Колишня заступниця міністра інфраструктури України Олександра Клітіна вважає, що причин для її звільнення немає.

    Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

    «На жаль, брифінгу не буде – я дуже захворіла, все це публічне цькування нелегко пережити. Але я прокоментую тут. Причин для мого звільнення немає. Скандал, листування — це всього лише привід мене прибрати з посади», - зазначила Клітіна.

    За її словами, якщо Криклій вважає це листування правдою, «то чому Галущак і Кравцов ще не звільнені?».

    «Я вважаю що менеджмент «Укрзалізниці» і Наглядову раду, що прикриває Кравцова як тільки може, потрібно гнати, скільки б іноземців там не сиділо», - зазначила Клітіна.

    Вона підкреслила, що на своїй посаді «заважала і чинила спротив непрозорим речам — таким як закриття малодіяльних станцій, заважала здати нишком в оренду залізничний вокзал Київ Пасажирський замість концесії, критикувала IPO «Укрзалізниці».

    «Ну самі подумайте, який адекватний інвестор буде купувати акції компанії перед реструктуризацією? Це просто спроба «Укрзалізниці» у майбутньому залишитись квазі монополією під назвою «холдинг» після реформи і дискримінувати приватних операторів», - додала Клітіна.

    Вона наголосила, що її також дуже турбує тендер на локомотиви.

    «Я не розумію, чому міністр і менеджмент «Укрзалізниці» ведуть переговори тільки з китайськими виробниками, а наприклад компанія Alstom місяцями благає про зустріч з міністром. Ще й Кравцов нахабно заявляє, що виграють китайці, бо ціна в них нижча. А скільки ми заплатимо потім за сервіс, чи за фінансові умови? Зі свого боку я вимагаю звільнення Кравцова і Галущака! Чи міністру забракне тут сміливості», - уточнила ексзаступника міністра інфраструктури.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів на засіданні 27 листопада звільнив з посади заступницю міністра інфраструктури Владислава Криклія Олександру Клітіну, яка у переписці з пранкером заявила про готовність очолити Мінінфраструктури.

    Після оприлюднення листування Клітіної Криклій заявив, що внесе подання на її звільнення, бо вона вчинила «не як член команди».

    Крім цього, виключений з фракції «Слуга народу» депутат Антон Поляков оприлюднив запис, на якому нібито депутати зі «Слуги народу» кажуть, що Клітіна отримала свою посаду «через ліжко». Сама вона заперечила цю інформацію і заявила по намір подати до суду проти учасників розмови.

    «Я вважаю, що учасники цієї розмови, особливо депутат, який поширив цю інформацію (Поляков — ред.), повинні понести покарання», — наголосила Клітіна.

    Також Клітіна намагалася спростувати інформацію про те, що вона потрапила в уряд через ліжко, опублікувавши в соцмережах фото чоловіка та сина. Під фото вона написала, що обожнює свою сім'ю

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