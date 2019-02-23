Відомий продюсер запідозрив втручання ФСБ в український відбір на Євробачення



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Відомий продюсер розказав, якою може бути роль ФСБ в українському відборі на Євробачення

Олександр Ягольник заявив, що шокований поведінкою дуету Анна-Марія

У мережі розгорівся скандал через несподівані висловлювання сестер з дуету Анна-Марія в ефірі інтерв’ю з журналістом Романом Скрипіним, під час якого вони не змогли відповісти на питання про те, чий же все-таки Крим. Також сестри не стали конкретно відповідати на питання, чи потрібна кримськотатарська автономія і сперечалися з журналістом про УПА та необхідність участі у «ватних» новорічних концертах на телеканалах, які називають проросійськими.

У коментарі для видання Styler відомий український продюсер Олександр Ягольник розкритикував таку позицію і сказав, що досі в шоці від цього скандального інтерв’ю.

«Я перебуваю в дикому шоці від того, що так багато учасників цьогорічного Нацвідбору пов’язані з Росією та інтересами Росії тут в Україні», - сказав він.

«Я збентежений досі, особливо коли на власні очі побачив інтерв’ю Анни з Марією. Мені здалося, що цей відбір – це якась чергова спецоперація ФСБ над українським шоу-бізнесом. Принаймні все вибудували так, що хто б не поїхав від України на Євробачення, артиста так чи інакше будуть пов'язувати із Росією й нема гарантій, що подальші інтерв’ю вже в Тель-Авіві не принесуть ще сюрпризів на кшталт інтерв’ю дівчат з Сімферополя», - каже Ягольник.

Для багатьох глядачів такі скандальні висловлювання сестер з дуету були великим здивуванням. Наприклад, вони казали, що питання анексії Криму мають коментувати політики, а вони в цьому не розбираються. Проте, за словами продюсера, це було доволі передбачуваним.

«Нічого тут дивного немає. Дівчата мають червоні дипломи з вищої юридичної освіти, а мати отримала медаль за «повернення» Криму й працює в уряді Аксьонова. Тому тут нічого дивного немає», - каже Олександр.

Як повідомляв «Главком», сестри Анна і Марія Опанасюк, учасниці дуету ANNA MARIA і фіналістки Національного відбору на Євробачення-2019,оскандалились під час інтерв'ю українському журналісту Роману Скрипіну на кримськотатарському телеканалі ATR. Дівчата не змогли чітко відповісти на питання про те, чий Крим. Співачки також відмовилися відповісти на питання, чи відбулася окупація півострова Росією.

«На це питання ми просто не будемо відповідати, оскільки ми не політики, ми не члени секретаріату президента, щоб відповідати Вам на такі складні політичні питання», - сказали співачки.

Вони також не відповіли на питання про те, чи потрібна кримськотатарська автономія.

Нагадаємо, 64-й конкурс «Євробачення» відбудеться 14, 16 і 18 травня у місті Тель-Авів (Ізраїль).

У Міжнародному пісенному конкурсу «Євробачення-2019» візьмуть участь 42 країни.