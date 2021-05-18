Київ святкує Міжнародний день музеїв (програма заходів)

Ряд столичних музеїв підготував для киян і гостей міста святкові заходи

Сьогодні, 18 травня, в Києві відбудеться серія заходів, присвячених відзначенню Міжнародного дня музеїв. Це свято започатковане ще у 1977 році за рішенням Генеральної конференції Міжнародної ради музеїв.

Як повідомив Департамент культури КМДА, із нагоди свята Національний музей «Київська картинна галерея» протягом дня проводитиме екскурсії. Тут також відбудеться інтерактивна гра та лекція «Країни. Музеї. Колекції». Детальніше – за посиланням: https://knag.museum/.

Мистецький центр «Шоколадний будинок» – філія Національного музею «Київська картинна галерея» підготував для відвідувачів тематичні фотозони, екскурсії, а також частування гарячим шоколадом. Участь за попередньою реєстрацією. Телефон для реєстрації та довідок: (044) 253-05-21. Детальніше: cutt.ly/jbBh9AA.

Національний музей мистецтв імені Богдана та Варвари Ханенків запланував святкову тематичну програму, де на відвідувачів чекатимуть такі проєкти: «Спокуси Ієроніма Босха ІІ. Дослідження та реставрація»; Французька весна у співпраці в Французьким інститутом в Україні; Новруз у Музеї Ханенків; Slow Art Day 2021 у музейному дворику. Вхід вільний за попередньою реєстрацією. Детальніше: cutt.ly/GbBh4YX.

Музей історії міста Києва презентує квест на Липках «Місце, де народжувались ідеї» та квести з експозиції «Таємниці музейних експонатів», а також квест на вулиці «Історії академічного кварталу». Бронювання участі в командах квестів за тел.: (044) 520 28 25. Детальніше: cutt.ly/PbBh5Hw.

Київський літературно-меморіальний будинок-музей М. Заньковецької – відділ Музею театрального, музичного та кіномистецтва України проведуть захід у межах відкриття виставки «Очима в сучасний театр». Детальніше: cutt.ly/KbBjqGG.

Музей книги і друкарства України організують цикл заходів «Майбутнє музеїв: перевинайдення та переосмислення» (виставки, кураторські екскурсії, майстер класи, презентація книги, театралізована екскурсія «Поділ у творах художньої літератури»). Детальніше: cutt.ly/abBjtPc.

Правила відвідування музею під час адаптивного карантину: