Що треба знати шанувальникам СРСР

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Меня всегда забавляет ностальгия совкодрочеров по СССР. В их фантазия это была страна-рай. Они свято верят в то, что наука и искусство были в СССР чем-то вроде культа и оберегались государством. Они рассказывают о том, что раньше могли позволить себе больше, чем сейчас и всегда завершают свои тирады словами о колбасе по 2,20 и каком-то невероятном вкусе пломбира. Это так мило выглядит, если закрыть глаза на реальную ситуацию, которая была в СССР. В их, незамутненном интеллектом сознании, совок выглядит тем, что им жалко было потерять. Так по чем же они тоскуют?

Вот, например наука! Науку при советах ценили. Очень. Например, Николая Вавилова, гениального учёного-генетика и ботаника, репрессировали и убили. Знаете как? Коммунисты его заморили голодом в заключении. Бориса Гессена, чей доклад «Социально-экономические корни механики Ньютона» на II Международном конгрессе по истории науки и техники в Лондоне (1931) послужил важным стимулом в развитии экстерналистского подхода к написанию истории науки, просто расстреляли. Физика Льва Ландау арестовали, пытали и лишь вмешательство Капицы спасло его от расстрела. Королев прошёл, через лагеря, где ему сломали челюсть во время пыток. И из-за этого уже позже его не смогли спасти. Во время операции ему не смогли правильно ввести дыхательную трубку в трахею из-за неправильно срастётся челюсти. И он умер. Вместе с ним умерла программа СССР по освоению Луны. Историк Николай Бауэр, в блокадном Ленинграде в стадии тяжелой дистрофии, был арестован, обвинён в антисоветских взглядах и пораженческих настроениях и расстрелян. Яков Афанасьев, учёный-почвовед и основоположник учения о биологическом и минеральном происхождении заболоченных почв и необходимости различного их мелиорирования, был схвачен НКВД, обвинён в националистической, контрреволюционной и террористической деятельности, прошёл через пытки, затем приговорен к расстрелу и казнен. Кстати, его приятель, Валериан Баженов, человек основавший советские радионавигацию и радиопеленгацию, так же прошёл через пытки и был расстрелян. Иосиф Григорьев, один из основоположников исследований металла, крупнейший специалист по геологии рудных месторождений, разработал классификацию структур руд, был арестован 31 марта 1949 года по «Красноярскому делу». Следствие, не понятно с какого перепугу, обвиняло группу видных геологов (примерно из 30 человек) в том, что они "с вредительской целью скрывали имеющиеся якобы на юге Красноярского края урановые месторождения". Во время допросов в тюрьме, несмотря на все старания палачей, он никого не оговорил. Скончался в камере после очередного допроса. А что было с Сахаровым было, напомнить? Продолжить перечислять имена? Ведь можно назвать огромное количество учёных, которые прошли через репрессии, через психушки и лагеря из-за надуманных обвинений или из-за того, что они были приверженцами свободы слова и демократии. Да, наука и культура развивалась. Особенно через репрессии...

Кстати, о культуре. Литература была. Но скорее вопреки, чем при поддержке. Бабеля после ареста пытали, а затем расстреляли. И до сих не известно место захоронения. Даниила Хармса посадили, а потом убили в отделении психиатрии больницы тюрьмы «Кресты. Аксельрода арестовали, пытали и после обвинения в причастности к «писательской националистической организации» и расстреляли. В ноябре 1933 года Осип Мандельштам написал антисталинскую эпиграмму «Мы живём, под собою не чуя страны», которую прочёл полутора десяткам человек. В итоге несколько человек написали донос и поэта арестовали. Особое совещание при НКВД СССР приговорило Мандельштама к пяти годам заключения в лагере. 27 декабря 1938 года, не дожив совсем немного до своего 48-летия, Осип Мандельштам скончался в пересыльном лагере от сыпного тифа. Гениальный Всеволод Мейерхольд был арестован в 1939 году. После трёх недель интенсивных допросов, сопровождавшихся пытками, Мейерхольд подписал нужные следствию показания: его обвиняли по статье 58 Уголовного кодекса РСФСР - контрреволюционная деятельность. В своём письме он писал «Меня здесь били – больного шестидесятишестилетнего старика, клали на пол лицом вниз, резиновым жгутом били по пяткам и по спине, когда сидел на стуле, той же резиной били по ногам […] боль была такая, что казалось, на больные чувствительные места ног лили крутой кипяток…». Расстреляли. Похоронен в общей могиле с другими жертвами режима.

Писатели Синявский и Даниэль были репрессированы в 1966 году. Даниэль был осуждён на 5 лет лагерей по предъявленной ему статье 70 УК РСФСР «антисоветская агитация и пропаганда». А Синявского приговорили к 7 годам лагерей за «антисоветскую агитацию и пропаганду». В 1958 году Борису Пастернаку принуждает Нобелевскую премию за роман "Доктор Живаго". Присуждение премии привело к травле Пастернака в советской печати, исключению его из Союза писателей СССР, оскорблениям в его адрес со страниц советских газет, на собраниях «трудящихся». Московская организация Союза писателей СССР, вслед за правлением Союза писателей, требовали высылки Пастернака из Советского Союза и лишения его советского гражданства. Именно тогда травля поэта привела к возникновению поговорки: «Не читал, но осуждаю!». Пастернака исключили из Союза писателей СССР. А из-за вышедшего на Западе стихотворения «Нобелевская премия» Пастернак в феврале 1959 года был вызван к Генеральному прокурору СССР Р. А. Руденко, где ему угрожали обвинением по статье 1 «Измена Родине» Закона СССР от 25 декабря 1958 года «Об уголовной ответственности за государственные преступления». Довести до посадки не успели. У Пастернака обнаружили рак лёгких, оставили в покое и он через год скончался. Солженицына, Аксёнова, Бродского и многих других насильно высылали или принуждали к эмиграции. Поэт Василий Стус был дважды арестован за «Антисоветскую агитацию и пропаганду» и отправлен в лагеря. СССР убил его в лагере. Официальная версия, что он умер 4 сентября 1985 года после объявленной 27 августа голодовки в карцере. Книги Оруэлла, Булгаков, Замятина, Гройсмана, Бабеля, Пастернака, Киззи, Бердяева, Юриса, Набокова и многих других были под запретом. А так да, литература и искусство были. На зоне, в ссылке, в могиле или в спецхране под запретом. А ещё была "Поднятая целина" и масса ненужного шлака с премиями Ленина и Сталина. Были хорошие авторы. Но режим систематически уменьшал их количество репрессиями и казнями. И то, как их тотально преследовали, показывает безчеловечность советского режима.

Но не только же наукой и культурой жив человек. Советский человек хотел есть, хотел одеваться и хотел определенные блага. А со всем этим было непросто. Ведь СССР - это время тотального дефицита. И люди искали как бы достать мебель, джинсы, машину или банальную туалетную бумагу. Колбаса по 2,20 была. Из бумаги. Правда даже такая колбаса была не всегда на прилавке. И пломбир был. Иногда с водой. А ещё можно вспомнить про мясо, которое было с костями и мяса было меньше костей. Или про запах гнилых овощей в профильных магазинах. Странно, что ностальгирующие про это вспоминать не любят. Как не любят они вспоминать и про то, что колхозники и селяне в СССР были даже без паспортов. Чтоб сбежать никуда не могли. Фактически крепостные. Крестьянам, которые составляли почти 40 процентов населения Совка, впервые разрешили выдавать паспорта только 28 августа 1974 года. Какую страну потеряли, да? Очередь на много лет на автомобиль, на мебель, на книги, на ... на все. А ещё ностальгирующие забывают о том, как при советах боролись со свободой слова и свободой вероисповедания. Правда, чаще всего, забывают те, кто при СССР колебался исключительно с линией партии, а сегодня неистово бьёт поклоны в церквях. Кстати, а водку в очередях уже забыли? Или просто вспоминать не хочется, чтоб самим свои фантазии не разрушать? Да, СССР – это страна вечно зеленых помидоров и тотального дефицита. И не стоит забывать это и все выше перечисленное.

Иногда люди ностальгируют за своими ощущениями. Скучают по молодости или детству. По лёгкости, которую они тогда испытывали. Но это точно не повод для тоски по человеконенавистническому и отвратительному режиму, который разрушил миллионы судеб и уничтожил миллионы жизней. СССР сдох! Пока лишь юридически. Но рано или поздно он сдохнет и в мозгах. И тогда это будет окончательным прощанием с рабством и самообманом. А свободным и смотрящим реально на мир жить проще. Попробуйте. Вам понравится.

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