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    Культура

    Зеленський порадив українцям, чим зайнятися під час карантину

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    Володимир Зеленський рекомендує українцям почитати книгу чи подивитися фільм - Зеленський порадив українцям, чим зайнятися під час карантину
    Володимир Зеленський рекомендує українцям почитати книгу чи подивитися фільм

    Президент подякував усім, хто прислухався до поради і сьогодні залишився вдома

    Президент України Володимир Зеленський у своєму відеозверненні звернувся до українців і порадив, які фільми подивитися і які книжки почитати під час карантину.

    «Зараз в соціальних мережах всі питають одне одного, що подивитися або що почитати. Моя сьогоднішня рекомендація така: роман «Вцілілий» Чака Палагнюка та «Музей покинутих секретів» Оксани Забужко. І дуже рекомендую чудовий французький фільм «1+1», - сказав Зеленський.

    Він також подякував усім, хто прислухався до поради і сьогодні залишився вдома.

    «Це дійсно дуже важливо для вашого життя і для вашого здоров'я», - підсумував президент.

    Також Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому

    Раніше Зеленський порадив українцям на карантині боротися з демографічною кризою.

    Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

    До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

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