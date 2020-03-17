Зеленський пояснив українцями за кордоном, як безкоштовно повернутися додому



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Президент Володимир Зеленський звернувся до українців, котрі наразі перебувають поза межами країни Скріншот з відео

Президент повідомив про створення хабових точок, потрапивши в які, українці зможуть дістатися додому безкоштовно або за пільговими цінами

Президент України Володимир Зеленський пояснив співгромадянам, котрі наразі перебувають поза межами країни, як вони зможуть повернутися додому.

У своєму відеозверненні президент закликав таких осіб реєструватись у системі «Друг».

За його словами, це допоможе дипломатам та спростить формування списків громадян, які мають терміново повернутися додому.

Ті, кому не вдасться зареєструватися, мають звернутися до українського посольства чи консульства на території країни перебування. Це можна зробити електронною поштою або ж за телефоном гарячої лінії. Контакти на сайті МЗС.

Крім того, президент повідомив про створення хабових точок, потрапивши в які, українці зможуть дістатися додому безкоштовно або за пільговими цінами. Це Стамбул, Дубай, Абу-Дабі, Прага, Берлін, Варшава, Перемишль, Відень, Братислава, Рига та Вільнюс. Уся детальна інформація невдовзі буде на офіційному сайті МЗС.

Також Володимир Зеленський поділився таким переліком корисних посилань:

Оперативна карта роботи пунктів пропуску на час карантину.

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Як повідомлялося, сьогодні Україна розпочала вивозити людей з Єгипту. Додому вже повернулися понад сім тисяч українців.

До слова, у Німеччині просять про евакуацію понад 1,1 тис. українців.

Нагадаємо, в Україні у вівторок зафіксовано сім нових випадків інфікування на коронавірус. Таким чином станом на 20:00 17 березня в Україні лабораторно підтверджено 14 випадків Covid-19, з них два летальних.

До речі, Україна отримає один мільйон швидких тестів на коронавірус вже цієї суботи, 21 березня.

Як відомо, уряд України ухвалив рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусу до 3 квітня. Постановою запроваджена заборона залізничного, авіа- та автобусного міжміських та міжобласних пасажирських перевезень, а також роботи метрополітенів.