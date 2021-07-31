«Квартал-95» готує новий сезон скандального серіалу «Свати»

Російський актор Добронравов вважає серіал «ниткою, що зʼєднує з Україною»

Російський актор Федір Добронравов анонсував продовження комедійного серіалу «Свати». Як він повідомив російським ЗМІ, сьомий сезон вийде восени 2021 року.

За словами Добронравова, режисер серіалу Андрій Яковлєв вирішив знімати сьомий сезон після листів шанувальників і кількості переглядів серіалу на YouTube, яке досягло 2,5 мільярда. Зйомки затяглися на п'ять років через переїзди та паузи в процесі.

Добронравов підкреслив, що в сезоні мало бути 16 серій, але «через коронавірус і геополітичні процеси на нашій землі» у підсумку зняли близько дев'яти серій. «В Україну поїхати не могли, зняли в Білорусії, напевно, шість серій, але зупинилися через коронавірус. Андрій пообіцяв, що наприкінці осені вони, напевно, вийдуть. Історія чудова, і знімалася в любові. Всі герої залишилися. Цінність серіалу в тому, що це єдині нитки, що з'єднують нас з Україною. Політика політикою, але люди там так люблять серіал. На майданчику не було жодного випадку, щоб хтось чогось сказав», – пояснив артист.

Актор вже коментував появу нового сезону в березні 2021 року. Тоді Добронравов спростував чутки про те, що сьома частина телешоу нібито вийде на екрани у липні. За його словами, на літо були заплановані фінальні зйомки. «По-любому на екрани він вийде не раніше наступної зими», – зазначав тоді Добронравов.

«Свати» – український комедійний телесеріал студії «Квартал 95», що знімався з 2008 по 2012 роки. У 2015 році автори заявили про готовність сценарію сьомого сезону, але його зйомки були відкладені через політичну ситуацію в Україні, наслідком якої, зокрема, стала заборона в'їзду на територію України російським акторам. У липні 2017 року стартували зйомки сьомого сезону, проте 29 листопада 2017 року серіал був заборонений до показу на території України. У зв'язку з забороною зйомки сезону знову було припинено. Весною 2019 року за рішенням суду заборона на показ серіалу «Свати» була скасована і Федору Добронравову дозволили в'їзд на Україну.

Як відомо, телеканал «1+1» 19 липня показав серіал «Свати» в українському дубляжі. Однак, у соцмережах та на сайті каналу глядачі з різних причин почали висловлювати невдоволення цим дубляжем – скаржилася як на якість дубляжу, так і просто на українську мову. 22 липня «плюси» знову повернули серіалу російське звучання.

У медіагрупі «1+1» запевняють, що не порушують законодавство, демонструючи серіал «мовою оригіналу».

Тим часом, депутати «Європейської солідарності» спрямували до СБУ, РНБО і Нацбанку запити щодо продажу командою Зеленського серіалів країні-агресору, до того ж забороненому в Україні каналу СТС.

У відповідь Рада національної безпеки і оборони України заявила, що не займається питаннями реалізації та контролю дотримання економічних санкцій, які застосовані Україною до Товариства з обмеженою відповідальністю «СТС Медіа», що володіє телеканалом «СТС», а відповідно не проводить розслідування факту продажу в обхід санкцій прав на серіал «Папік» компанією «Студія «Квартал 95» згаданому російському телеканалу.

Згодом міністр культури Олександр Ткаченко пояснив, чому до Росії продають багато українських серіалів. Також блогери звернули увагу, що відеопродукція «Кварталу 95» рекламується на кремлівських пропагандистських каналах.

Раніше сценарист «Кварталу 95» засвітився в окупованому Криму.