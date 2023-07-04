Звільнений керівник театру Лесі Українки вимагає повернути російську мову на сцену

Михайло Резнікович опублікував черговий скандальний допис: цього разу мова про «велике минуле», яке треба повернути

Колишній головний режисер та генеральний директор Національного театру російської драми Михайло Резнікович опублікував черговий критичний допис про нинішню роботу театру без нього. 4 липня 2023 року режисер завів мову про необхідність повернення російської мови на сцену. При цьому сам 85-річний Резнікович перебуває за кордоном і досі судиться за посаду.

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Резнікович заявив, що відчуває «гострий біль» від того, що сталося в театрі Лесі Українки. Нагадаємо, театр прибрав зі своєї назви слово «російської» та перевів всі вистави на українську мову.

Колишній режисер закликає колектив театру бути «вірними минулому». Михайло Резнікович сподівається, що зі сцени театру таки буде чути російську мову.

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«Є давнє слово «вірність»! – до вчителів, до минулого, до мистецтва в собі. Я вірний театру Лесі Українки, іншого рідного театру в мене не буде. Я щасливий, що доля так склалася. Нікого не зраджував в театрі, не зраджував заповіт вчителів, прагнув духовної гармонії в роботі, багатьом допомагав у побутових справах... Переконаний – потім – коли не знаю – зі сцени театру буде чути і російську мову, і російську класику», – заявив Резнікович.

Коментарів під дописом Резніковича небагато, здебільшого дописувачі критикують режисера щодо ідеї повернення російської мови. Відомий телепродюсер Олексій Гончаренко, який починав акторську карʼєру в театрі Лесі Українки коментує: «А може до Москви чи Пєтєрбурга? З такою ностальгією за «русским миром»? У вас не було прем‘єрів? А дружина консультанта гауляйтера Херсонської області Табачника (ексміністр освіти часів Януковича – «Главком») артистка Назарова ким була у вашому болоті? За ваше «доходное мєсто» (натяк на посаду керівника театру, яку Резнікович займав кілька десятиліть – «Главком») ви віддали їй Леді Тізл, Тойбєлє, Ранєвську, Госпожу Міністєршу і ще купу всього… Про кризу у театрі, яка почалась одразу після вас, ви нагадуєте мені барбера, який одразу каже, дивлячись на голову клієнта: «Боже, хто вас так жахливо стриг?». У вашому переліку сучасної української драматургії тільки радянські драматурги, тобто за років керівництва ЖОДНОЇ української п‘єси! І наостанок, як я чув, театр нещодавно повернувся з Ірландії де 6 днів поспіль успішно грав прем‘єру «Перекладів» і навіть, був запрошений до президента країни».

Михайло Резнікович керував драматичним театром Лесі Українки понад 28 років (із 1994 року). Режисер сам залишив посаду генерального директора, художнього керівника театру, проте до сьогодні не погоджується з рішенням Мінкульту. Артист систематично публікує дописи у соцмережах, зокрема в Facebook, де критикує нову систему в театрі. Пише про несправедливе звільнення та згадує колег, які не підтримали його у боротьбі за посаду.

Нагадаємо, Шевченківський районний суд Києва витребовував у прикордонників дані про перетин держкордону Резніковичем. За інформацією представника Мінкульту Сергія Мнацаканяна, з початком повномасштабного вторгнення Росії на територію України режисер Резнікович виїхав за кордон і не збирався повертатись до керування театром. Більше того, звільнення з посади відомого театрала відбулось за його ініціативою, наголосили у відомстві.

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Навесні 2022 року театр де-факто (а з 30 грудня 2022 року офіційно) очолив Кирило Кашліков. Режисер поновив роботу драматичного театру та викинув із назви закладу «російський».