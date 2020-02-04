Адвокат: у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» є підозра на хворобу Паркінсона



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Фігурант алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдар Кантіміров Фото: Кримська солідарність

Після пояснення Ельдара Кантімірова про те, що його батько хворий на хворобу Паркінсона, лікар сказала: це початкова стадія хвороби Паркінсона

У фігуранта алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантімірова є підозра на хворобу Паркінсона.

Про це «Крим.Реалії» повідомив адвокат Айдер Азаматов.

Про підозру на наявність хвороби Паркінсона у його підзахисного повідомив лікар під час проходження Кантіміровим стаціонарної психіатричної експертизи.

«Ельдар Кантіміров повідомив мені, що у нього є проблеми з нирками. І в момент його перебування на стаціонарному обстеженні в психіатричній лікарні, при обстеженні, один із лікарів помітив і сказав, що у нього є тремор рук. Після пояснення Ельдара Кантімірова про те, що його батько хворий на хворобу Паркінсона, лікар сказала: це початкова стадія хвороби Паркінсона, і необхідно проводити лікування, оскільки тільки на ранній стадії можна заблокувати розвиток хвороби», – сказав Азаматов.

За словами адвоката , Кантіміров звернувся із заявою про обстеження до керівництва СІЗО.

Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що інформація російських тюремників про стан здоров’я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова і надання йому медичної допомоги є черговою маніпуляцією.