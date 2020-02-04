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    Здоров'я

    Адвокат: у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» є підозра на хворобу Паркінсона

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    Фігурант алуштинської &laquo;справи Хізб ут-Тахрір&raquo; Ельдар Кантіміров - Адвокат: у фігуранта «справи Хізб ут-Тахрір» є підозра на хворобу Паркінсона
    Фігурант алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдар Кантіміров
    Фото: Кримська солідарність

    Після пояснення Ельдара Кантімірова про те, що його батько хворий на хворобу Паркінсона, лікар сказала: це початкова стадія хвороби Паркінсона

    У фігуранта алуштинської «справи Хізб ут-Тахрір» Ельдара Кантімірова є підозра на хворобу Паркінсона.

    Про це «Крим.Реалії» повідомив адвокат Айдер Азаматов.

    Про підозру на наявність хвороби Паркінсона у його підзахисного повідомив лікар під час проходження Кантіміровим стаціонарної психіатричної експертизи.

    «Ельдар Кантіміров повідомив мені, що у нього є проблеми з нирками. І в момент його перебування на стаціонарному обстеженні в психіатричній лікарні, при обстеженні, один із лікарів помітив і сказав, що у нього є тремор рук. Після пояснення Ельдара Кантімірова про те, що його батько хворий на хворобу Паркінсона, лікар сказала: це початкова стадія хвороби Паркінсона, і необхідно проводити лікування, оскільки тільки на ранній стадії можна заблокувати розвиток хвороби», – сказав Азаматов.

    За словами адвоката , Кантіміров звернувся із заявою про обстеження до керівництва СІЗО.

    Раніше Уповноважена Верховної Ради України з прав людини Людмила Денісова заявила, що інформація російських тюремників про стан здоров’я фігуранта другої сімферопольської «справи Хізб ут-Тахрір» Джеміля Гафарова і надання йому медичної допомоги є черговою маніпуляцією.

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