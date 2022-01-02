Алергія на холод. Медик пояснив, чи потрібно вживати спеціальні медикаменти

«Коли виникає холодова алергія – діє зовсім інший механізм…»

Зима та погані погодні умови часто приносять багато неприємних «подарунків», декому випадає алергія на холод. Судинний хірург, кандидат медичних наук Роман Геращенко в інтерв'ю «Главком» наголосив, що алергія на холод це не класична алергія, і протиалергічні ліки тут не допоможуть.

«Алергічна реакція відбувається тому, що в організм потрапляє сторонній, тобто чужорідний білок – тоді це може бути харчова алергія. А коли виникає холодова алергія – там діє зовсім інший механізм, адже в організм не потрапляє сторонній білок», – зазначив лікар.

Також не варто плутати обмороження з алергією на холод. Обидві ці специфічні реакції організму на холодну погоду не є нормою, і в обох випадках найкращим вибором буде звернутись до лікаря.

Лікар розповів, що «найчастіше обморожуються мочки та верхівки вух, і люди, які ходять без шапок, наражають себе на ризик відмороження тканин вушної раковини».

Саме тому взимку варто ретельніше слідкувати за станом відкритих ділянок шкіри, щоб уникнути обмороження. Роман Геращенко дав невелику підказку як його діагностувати – якщо шкіра почервоніла, то це нормальна реакція на низькі температури, але якшо вона почала біліти – це точно обмороження. В такому випадку не обійтись без візиту до лікаря.

Також Геращенко пояснив, якою має бути температура в оселі взимку, аби було комфортно. Судинний хірург розповів, як правильно гуляти з немовлям у морозну погоду.



