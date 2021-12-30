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    Вчені назвали чотири фізичні вправи для збереження здоров'я серця

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    Варто не тільки включити фізичну активність, а й змінити харчову поведінку - Вчені назвали чотири фізичні вправи для збереження здоров'я серця
    Варто не тільки включити фізичну активність, а й змінити харчову поведінку
    фото з відкритих джерел

    Ходьба, біг, катання на велосипеді та плавання – рецепт попередження гіпертонії

    Впоратися з гіпертонією допоможуть чотири прості фізичні вправи. Про це пише британська газета Daily Express із посиланням на дані дослідження, опублікованого в Європейському журналі профілактичної кардіології.

    Запорука здоров'я серця криється саме в аеробних вправах. Найкращим вибором, на думку вчених, є ходьба, біг, катання на велосипеді та плавання.

    Лікарі рекомендують виконувати вправи середньої інтенсивності не менше ніж 30 хвилин 5-7 днів на тиждень. Загалом має бути не менше ніж 150 хвилин на тиждень. Таке мінімальне фізичне навантаження допомагає в боротьбі з високим тиском.

    Варто і не забувати про харчові звички. Лікарі радять також скоротити споживання солі, кофеїну та алкоголю, кинути палити та позбутися зайвої ваги. Саме в комплексі, зміна раціону та введення в розпорядок дня фізичної активності, зможуть попередити гіпертонію.

    Раніше лікарка-кардіолог Наталія Іванюк розповіла про чотири віки для обов’язкової перевірки серця. Також вона поділилася своїм особистим топом корисностей для серця. Зокрема радить вживати зелень, помідори та молоду картоплю.

    У людей, які відходять до сну в період з 22:00 до 23:00, нижчий ризик розвитку серцево-судинних захворювань. Дослідники з Великобританії проаналізували зв'язок між часом відходу до сну та серцево-судинними захворюваннями, взявши до уваги супутні фактори – тривалість та регулярність сну, хронотип людини тощо. З'ясувалося, що у тих, хто засинав опівночі чи пізніше, ризик розвитку серцево-судинних захворювань порівняно з тими, хто засинав о 22:00-23:00, був на 25% вищим.

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    Теги: спорт водні види спорту плавання спортивна ходьба рецепт населення
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    Вчені назвали чотири фізичні вправи для збереження здоров'я серця