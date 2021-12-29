Центр громадського здоров’я назвав кількість українців, які мають протипоказання до вакцинації

Людям, які мають супутні хвороби, необхідно вакцинуватися

Майже чверть українців, які не бажають вакцинуватися від Covid-19, вважають, що мають медичні протипоказання до щеплення від коронавірусної хвороби. Насправді людей із протипоказаннями до вакцинації менше ніж 1% від дорослого населення України. Щеплення повністю протипоказане лише тим, хто мав важку алергічну реакцію на першу дозу вакцини чи на один із її компонентів, інформує Центр громадського здоров'я.

Повідомляється, що люди, які мають супутні хвороби, часто бояться вакцинуватися через те, що вважають, що вакцина може їм зашкодити, проте це неправда.

«Усім людям, які мають серцево-судинні захворювання, потрібно вакцинуватися від Covid-19, адже хвороба в них протікає значно важче та може дати дуже серйозні ускладнення», – зазначила Віра Горбачова, кардіолог, кандидат медичних наук.

Людям із цукровим діабетом та ендокринними захворюваннями також потрібно вакцинуватися, оскільки Covid-19 може бути для них вкрай небезпечним.

«Не менш важливо вакцинуватися людям з онкологічними хворобами, адже вони мають дуже високий ризик померти внаслідок ускладнень Covid-19», – зазначили в ЦГЗ.

Як ми вже повідомляли, цього тижня в Україні закриються усі центри вакцинації. Вони не працюватимуть 1 та 2 січня. Вже 3 січня робота центрів має відновитись.

У МОЗ повідомили, коли треба викликати «швидку» при коронавірусі: названо симптоми.

Нагадаємо, що глава уряду Денис Шмигаль зробив заяву щодо подальших локдаунів в Україні. Бізнес зможе працювати навіть у «червоних» зонах якщо його працівники вакциновані на 100%.

Завтра, 30 грудня Волинська та Запорізька області виходять з «червоної» зони карантину. Це останні регіони, які знаходяться у найжорсткіших обмеженнях. Водночас ситуація з коронавірусом погіршилась у Донецькій та Чернігівській областях, вони перейшли в «помаранчеву» зону.

Зазначимо, що нове дослідження американських вчених доводить, що коронавірус може жити в людині понад сім місяців.

Додамо, що ЄС за рік вакцинував від коронавірусу 78% дорослих.

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