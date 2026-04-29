Головна Країна Здоров'я
search button user button menu button

Безплатний чекап для українців 40+. Кабмін вніс зміни в програму

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
google social img telegram social img facebook social img
Безплатний чекап для українців 40+. Кабмін вніс зміни в програму
Заявку на перевірку можна буде подати в «Дії» або офлайн у ЦНАПі
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень

Кабінет міністрів оновив програму «Скринінг здоров’я 40+». Тепер українці матимуть два місяці на проходження обстеження, а заявку можна буде подати через «Дію» або Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

Як зазначає пресслужба, українцям, яким виповнилося 40 років не доведеться чекати 30 днів після дня народження. «Якщо вам уже виповнилося 40 років, ви можете самостійно подати заяву в кілька кліків через Дію або ж завітати до найближчого ЦНАПу – без прив’язки до дати», – йдеться в заяві.

Крім того, після зарахування коштів буде два місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. «Якщо не встигнете за цей час, кошти автоматично повернуться до державного бюджету», – зазначає пресслужба «Дії».

Заявку можна буде подати в «Дії» або офлайн у ЦНАПі. Зазначається, що зміни будуть доступні для всіх українців уже найближчим часом.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запрацювала програма «Скринінг здоров’я 40+». Вона дозволяє українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням.

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження – наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби – призначення необхідних лікарських засобів, передусім тих, які можна отримати через програму «Доступні ліки» безоплатно чи з частковою доплатою.

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку «Дія». Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

Після прийняття запрошення необхідно замовити «Дія. Картку» в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За сім днів на неї надійдуть кошти – 2 тис. грн. Їх можна використати тільки для проходження «скринінгу здоров'я 40+».

Читайте також:

Теги: здоров'я Кабмін Дія

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Активність Сонця з 29 по 30 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 29-30 квітня: якою буде сонячна активність
Сьогодні, 05:00
Активність Сонця з 23 по 24 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 23-24 квітня: якою буде сонячна активність
23 квiтня, 05:00
«Вчепити» кліща можна не лише в лісі, а й на міських газонах, у парках чи навіть на власному подвір’ї
Сезон кліщів: які хвороби загрожують та як видалити паразита з тіла
20 квiтня, 21:03
Лікарка-отоларинголог виявила у вусі пацієнтки комаху
Українка скаржилася на біль у вусі, а лікарі виявили в ньому живого мешканця (фото)
15 квiтня, 19:05
Марія Браньяс Морера пішла з життя у 117 років
Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки, яка була найстарішою людиною світу
7 квiтня, 12:43
Активність Сонця з 5 по 6 квітня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 5-6 квітня: якою буде сонячна активність
5 квiтня, 05:00
Єфросинія Кунцевська відзначила ювілей – 100 років
«Сльози не допоможуть». 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет свого довголіття
2 квiтня, 13:32
Одне з найбільших підприємств Закарпаття знищене російською ракетою 21 серпня 2025 року
Уряд запускає програму підтримки для підприємств, які зупинили роботу через обстріли РФ
1 квiтня, 19:46
Активність Сонця з 30 по 31 березня 2026 року
Прогноз магнітних бур на 30-31 березня: якою буде сонячна активність
30 березня, 05:00

Здоров'я

Безплатний чекап для українців 40+. Кабмін вніс зміни в програму
Прогноз магнітних бур на 29-30 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 27-28 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 25-26 квітня: якою буде сонячна активність
Програму «Доступні ліки» буде розширено влітку: деталі від Свириденко
Програму «Доступні ліки» буде розширено влітку: деталі від Свириденко
Прогноз магнітних бур на 23-24 квітня: якою буде сонячна активність
Прогноз магнітних бур на 23-24 квітня: якою буде сонячна активність

Новини

Мудрик отримав багаторічну дискваліфікацію через вживання допінгу – журналіст
Сьогодні, 17:46
«Кривбас» і «Динамо» після історичного поєдинку розділили призи туру Прем'єр-ліги
Сьогодні, 17:18
Усередині молочної галузі відбувся розкол: деталі
Сьогодні, 16:47
Нові та вживані авто: що найчастіше купували українці у І кварталі
Сьогодні, 16:10
ЮНЕСКО виділить понад мільйон доларів на відновлення заповідника «Хортиця»
Сьогодні, 15:28
Данія інвестує в український агросектор: що домовилися будувати разом
Сьогодні, 14:03

Прес-релізи

BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
BWS 2026 «Бізнеси сміливих»: ключові виклики, рішення та можливості для бізнесу у буремні часи
21 квiтня, 13:06
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2026, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року. Переглядаючи матеріали, ви підтверджуєте свою відповідність віковим обмеженням.

«Спецпроєкт» – маркування для редакційних проєктів, які не є спонсорованими. «Партнерський проєкт» – маркування для матеріалів, що створюються в партнерстві з замовником. «Новини компаній» – маркування для матеріалів, створених на основі повідомлень, підготовлених самими компаніями, за зміст яких редакція відповідальності не несе. «Реклама», «пресрелізи», «promo», «pr», «благодійність», «соціальна ініціатива», «соціальна реклама» – маркування матеріалів, які публікуються переважно на правах реклами. Відповідальність за точність і зміст реклами несе рекламодавець. Редакція «Главкома» може не поділяти думку авторів рубрики «Думки вголос».

Будь-яке копіювання, передрук та відтворення фотографічних творів та/або аудіовізуальних творів правовласника Getty Images - суворо забороняється.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: DepositPhotos.com , opendatabot.ua