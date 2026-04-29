Безплатний чекап для українців 40+. Кабмін вніс зміни в програму

Заявку на перевірку можна буде подати в «Дії» або офлайн у ЦНАПі

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень

Кабінет міністрів оновив програму «Скринінг здоров’я 40+». Тепер українці матимуть два місяці на проходження обстеження, а заявку можна буде подати через «Дію» або Центри надання адміністративних послуг (ЦНАП). Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу «Дії».

Як зазначає пресслужба, українцям, яким виповнилося 40 років не доведеться чекати 30 днів після дня народження. «Якщо вам уже виповнилося 40 років, ви можете самостійно подати заяву в кілька кліків через Дію або ж завітати до найближчого ЦНАПу – без прив’язки до дати», – йдеться в заяві.

Крім того, після зарахування коштів буде два місяці, щоб скористатися послугою в обраному медзакладі. «Якщо не встигнете за цей час, кошти автоматично повернуться до державного бюджету», – зазначає пресслужба «Дії».

Заявку можна буде подати в «Дії» або офлайн у ЦНАПі. Зазначається, що зміни будуть доступні для всіх українців уже найближчим часом.

Нагадаємо, з 1 січня в Україні запрацювала програма «Скринінг здоров’я 40+». Вона дозволяє українцям від 40 років своєчасно виявляти ризики хронічних захворювань, контролювати стан здоров’я та запобігати ускладненням.

Скринінг передбачає фізикальне обстеження, анкетування з оцінкою ризиків, а також низку лабораторних досліджень, що дозволять оцінити роботу серця, судин і нирок. За потреби виконуватимуться додаткові інструментальні обстеження – наприклад, ЕКГ чи добовий моніторинг тиску. Після скринінгу людина отримає персональні рекомендації, а за потреби – призначення необхідних лікарських засобів, передусім тих, які можна отримати через програму «Доступні ліки» безоплатно чи з частковою доплатою.

Кожна людина віком від 40 років отримає запрошення на скринінг у застосунку «Дія». Це стосується всіх українців і українок від 40 років і старше.

Після прийняття запрошення необхідно замовити «Дія. Картку» в застосунку або ж використати свою, уже оформлену. За сім днів на неї надійдуть кошти – 2 тис. грн. Їх можна використати тільки для проходження «скринінгу здоров'я 40+».