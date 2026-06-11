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В Україні від початку року зафіксовано 12 випадків ботулізму: як уберегтися

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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В Україні від початку року зафіксовано 12 випадків ботулізму: як уберегтися
Ботулотоксин неможливо визначити за смаком, запахом чи зовнішнім виглядом продукту
фото: alamy.com

Перші симптоми ботулізму можуть з’явитися через 12-24 год. після вживання зараженого продукту

За перші чотири місяці 2026 року на ботулізм захворіли 12 дорослих людей. Випадки захворювання зареєстровані у Волинській, Житомирській, Закарпатській, Тернопільській, Хмельницькій та Черкаській областях. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Міністерство охорони здоров'я.

Найчастіше причиною ботулізму стають:

  • домашні м’ясні, рибні та грибні консерви;
  • в’ялена, копчена або солона риба;
  • ковбаси та інші м’ясні вироби, виготовлені або збережені з порушенням технології.
Ботулізм – це тяжке харчове отруєння (токсикоінфекція), яке виникає через вживання продуктів, що містять ботулотоксин. Цей токсин вражає нервову систему та може призвести до паралічу дихальних м’язів.

МОЗ наголошує, що ботулотоксин неможливо визначити на смак, запах чи зовнішній вигляд продукту. Навіть якісні на вигляд консерви можуть бути небезпечними.

Як уберегтися:

  • не вживайте консерви домашнього виробництва, якщо не впевнені у дотриманні технології приготування;
  • уникайте в’яленої, копченої та солоної риби невідомого походження;
  • не купуйте продукти у місцях стихійної торгівлі;
  • не вживайте продукти, якщо є сумніви щодо умов їхнього зберігання чи транспортування.

Зазначається, що перші симптоми ботулізму можуть з’явитися через 12-24 год. після вживання зараженого продукту, але іноді – вже через кілька годин або через кілька діб.

Варто звертати увагу на такі ознаки:

  • погіршення зору, двоїння або «туман» перед очима;
  • сухість у роті;
  •  утруднене ковтання та мовлення;
  • м’язова слабкість, запаморочення;
  • нудота, блювання або порушення роботи кишківника;
  • відчуття нестачі повітря.

«При найменшій підозрі на ботулізм негайно зверніться по медичну допомогу. Чим раніше розпочато лікування та введено ботулінічний антитоксин, тим вищі шанси на одужання. Бережіть себе та уважно ставтеся до безпеки харчових продуктів», – підкреслило Міністерство охорони здоров'я.

До слова, на Полтавщині вперше зафіксували випадок ятрогенного (рідкісна форма ботулізму, – «Главком») ботулізму, який викликала не їжа, а косметологічні процедури. Фахівці розповіли, якими можуть бути симптоми та яких рекомендацій варто дотримуватися.

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Теги: ботулізм Міністерство охорони здоров'я здоров'я

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