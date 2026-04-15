Українка скаржилася на біль у вусі, а лікарі виявили в ньому живого мешканця (фото)

Юлія Відміцька
Лікарка-отоларинголог виявила у вусі пацієнтки комаху
фото: Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради

Лікарі пояснили, як правильно діяти у подібних випадках

В Івано-Франківську пацієнтка звернулася до лікарів зі скаргами на закладеність вуха. Під час огляду медики виявили у вусі жінки несподівану знахідку. Про це розповідає «Главком» із посиланням на допис «Центральної міської клінічної лікарні Івано-Франківської міської ради».

Тож, під час профілактичного огляду лікарі виявили у вусі пацієнтки павука. За словами лікарки-отоларинголога Андріани Мельник, такі випадки не є рідкістю та часто трапляються у літній сезон.

У таких ситуаціях фахівці радять звертатися по медичну допомогу та не намагатися вирішити її самостійно. Тому не варто намагатися дістати комаху самостійно, адже це може лише погіршити ситуацію та навіть спричинити травму слухового проходу чи навіть барабанної перетинки.

У вусі пацієнтки павука
фото: Центральна міська клінічна лікарня Івано-Франківської міської ради/Facebook

Тому краще звернутися до спеціалістів, які видалять комаху та мінімізують негативні наслідки. Крім цього, лікарі не радять самостійно капати у вухо різні рідини. Такі дії можуть змусити комаху рухатися активніше, що підвищує ризик травмування.

Водночас лікарка зауважила, що сірка є певним захисним бар’єром у вусі, вона може захистити вухо від пилу, мікроорганізмів та комах. Тому надмірна гігієна вуха може навпаки зашкодити, а не допомогти. «Видаляючи сірку повністю, ви позбавляєте вухо природного бар’єра. Навіть у випадку цієї пацієнтки павук зміг проникнути досить глибоко – майже до барабанної перетинки», – пояснила Андріана Мельник.

До слова, лікарі радять хоча б раз у рік перевірятися в отоларинголога. Щоб вчасно виявити проблеми та зберегти здоров’я слуху.

Нагадаємо, у Китаї чоловіку, на прізвище Ван провели незвичну операцію. З його горла видалили металеву палицю, з якою він жив протягом восьми років.Ван проковтнув металеву палицю разом із їжею ще вісім років тому. Однак свого часу через побоювання він відмовився від того, щоб її видалити. Роками йому доводилося терпіти дискомфорт у горлі.

