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Скринінг здоров'я: Свириденко назвала кількість українців, які вже пройшли безкоштовні обстеження

Лариса Голуб
glavcom.ua
Лариса Голуб
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Скринінг здоров'я: Свириденко назвала кількість українців, які вже пройшли безкоштовні обстеження
Державна ініціатива допомагає вчасно оцінити ризики захворювань
фото з відкритих джерел

Обстежитися можна у державних, комунальних, а також у приватних медичних закладах 

Національною програмою «Скринінг здоров’я» вже скористалися 115 тис. громадян, які пройшли комплексне медичне обстеження. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на допис прем’єр-міністра Юлію Свириденко у соцмережах.

«Скринінг допомагає вчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та  інших проблем із здоров’ям, що допоможе попередити розвиток хвороб і вберегти життя та здоров’я громадян», – написала Свириденко.

Державна програма «Скринінг здоров’я»:

  • Рання діагностика: Державна ініціатива допомагає вчасно оцінити ризики серцево-судинних захворювань, цукрового діабету та інших проблем, щоб попередити розвиток хвороб.
  • Фінансування: Після подання відповідної заявки держава виділяє громадянам 2 000 гривень на проходження медичного чек-апу.
  • Де пройти: Обстежитися можна у державних, комунальних, а також у приватних медичних закладах у різних регіонах України.

Якщо кошти за програмою були отримані до 1 травня 2026 року, пройти повне обстеження та розрахуватися за нього необхідно встигнути до 30 червня.

«Скринінг здоров’я для людей віком від 40 років – це простий спосіб вчасно побачити ризики та подбати про здоров’я завчасно», – зазначила Свириденко.

Національна програма «Скринінг здоров’я 40+» – це державна ініціатива в Україні для безоплатного виявлення ризиків серцево-судинних хвороб, цукрового діабету та розладів психічного здоров'я. Програма фінансується державою (виділяється 2000 грн) і діє для всіх громадян віком від 40 років.

Як подати заявку та отримати 2 тис. грн на обстеження:

  • Подайте заявку: Скористайтеся державним порталом або застосунком Дія, обравши послугу «Скринінг здоров’я».
  • Отримайте кошти: Після верифікації на ваш рахунок надійде державна допомога у розмірі 2 000 гривень.
  • Оберіть медзаклад: Знайдіть найближчу державну, комунальну або приватну клініку, яка бере участь у програмі.
  • Пройдіть діагностику: Запишіться на прийом, оцініть ризики розвитку серцево-судинних хвороб чи діабету та розрахуйтеся отриманими коштами.

Програма фокусується на найбільш критичних показниках здоров'я для вікової категорії 40+.

Пакет включає:

  • Перевірку роботи серця;
  • Аналіз рівня цукру в крові;
  • Базову діагностику для раннього виявлення онкологічних ризиків;
  • Тестування стану ментального здоров’я.

«Главком» писав, що Міністерство охорони здоров'я України запустило масштабну національну програму «Скринінг здоров’я 40+». Запуск програми відбувається поетапно, прив’язуючись до дня народження громадянина. Якщо ваш день народження був 2 січня – сповіщення прийде 1 лютого, якщо 10 січня – 9 лютого і так далі. Скринінг є абсолютно безоплатним для громадян. 

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Теги: здоров'я українці Юлія Свириденко

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