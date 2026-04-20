Сезон кліщів: які хвороби загрожують та як видалити паразита з тіла

Сезон активності кліщів в Україні набирає обертів – випадки укусів фіксують дедалі частіше. Небезпечний період зазвичай триває до пізньої осені, а найбільшу активність паразити проявляють у травні-червні та вересні-жовтні. Підхопити кліща можна не лише під час прогулянок у лісі: вони часто трапляються на міських газонах, у парках і навіть на подвір’ях. При цьому кліщі не падають з дерев і не переслідують людину, однак можуть непомітно зачепитися за одяг або шкіру під час відпочинку на природі.

«Главком» розповідає, як безпечно видалити паразита та які кроки слід зробити після укусу, щоб зменшити ризики для здоров’я.

Хвороби, які переносять кліщі

Найчастіше кліщі прикріплюються до одягу людини, коли вона рухається, розсуваючи чагарники і травостій, або сідає на траву. Крім того, вони можуть бути занесені в житло (намети, будівлі) з букетом квітів, віниками, свіжим сіном, дровами, собакою та іншими тваринами. Тому дуже важливо також обробляти спеціальними препаратами від кліщів і домашніх улюбленців, щоб запобігти як їхньому інфікуванню, так і перенесенню на шерсті кліщів у житло.

Саме іксодові кліщі є переносниками небезпечних інфекційних захворювань, серед яких:

кліщовий енцефаліт і бореліоз (хвороба Лайма) – хвороба, що доволі часто зустрічається в Україні. Не кожна вкушена людина хворіє. Все залежить від того, скільки часу минуло від укусу – що меншим є цей час, то нижчий ризик розвитку захворювання. Наприклад, для того, щоб людина була інфікована бореліями (збудники бореліозу), у більшості випадків потрібна принаймні доба від моменту укусу кліща.

Саме тому здавати на аналіз кліща після того, як ви витягли його, – не потрібно. Адже не завжди виявлена у нього інфекція означатиме, що вкушена людина хворітиме. Водночас невиявлення збудника захворювання у кліща не гарантує, що людина, яку він укусив, здорова.

Що робити, якщо кліщ вкусив вас?

Видалити кліща треба якомога швидше. Заливати місце укусу оліями або спиртом небезпечно. Це призведе до загибелі кліща і значно збільшить ризики інфікування.

Витягти кліща можна як у найближчому травмпункті, так і самостійно. Для цього краще використовувати спеціальний пінцет, який продають в аптеці, проте можна зробити це пальцями, загорнутими в марлю. Крутити і різко смикати кліща не потрібно – його витягують перпендикулярно поверхні шкіри, схопивши ближче до хоботка. Якщо хоботок залишився в шкірі – його дістають стерильною голкою, як скалку. Після цього потрібно обробити місце укусу антисептиками і спостерігати за станом здоров’я.

Якщо у місці укусу кліща з’являється невелика червона кругла пляма, яка не зникає упродовж кількох днів і навіть тижнів, починає поширюватися, – це може свідчити про розвиток хвороби Лайма. У такому разі слід обов‘язково звернутися до лікаря за медичною допомогою.

Захворювання, що переносять кліщі, мають низку схожих ознак. Якщо ви отримали укус кліща і протягом кількох тижнів у вас з’явилися наведені нижче симптоми, зверніться до лікаря:

Лихоманка/озноб. У більшості випадків цей симптом характерний для всіх хвороб, що передаються кліщами.

Болі та втомлюваність. Головний біль, втома та біль у м’язах та – у випадку хвороби Лайма – біль у суглобах.

Висипання (різні майже для кожної з хвороб).

Як видаляти кліща інструментом

обережно підсуньте інструмент під кліща якнайближче до хобота;

припідніміть і повільно прокручуйте інструмент в один бік (за або проти годинникової стрілки) доки кліщ не відчепиться;

не змінюйте напрямок обертання.

Як видаляти кліща пінцетом

обережно захопіть кліща якомога ближче до шкіри, намагаючись не торкатися його тіла, лише хоботка;

потягніть повільно й рівномірно вертикально вгору. Не крутіть і не смикайте;

якщо частини голови кліща залишились у шкірі, видаліть їх стерильною голкою або пінцетом.

Як знизити ризик укусу кліща?

Перед прогулянкою нанесіть на шкіру або одяг репелент (засіб, що захищає від укусів комах і кліщів). Уважно прочитайте, чи ефективний він від кліщів.

Подбайте про правильний одяг: заправте штани в шкарпетки, одягніть закрите взуття. Надавайте перевагу світлим кольорам – на них краще видно комах і кліщів.

На прогулянці не заходьте у траву – тримайтеся ближче до центру стежки.

Періодично ретельно оглядайте себе та людей, що гуляють із вами.

Після прогулянки повторіть огляд, а речі виперіть та попрасуйте.

Зауважте: єдиною з хвороб, що переносять кліщі, яку можна попередити, є кліщовий енцефаліт. Від цього захворювання є вакцина. В Україні ендемічними до хвороби є Львівська та Волинська області. Тож перед подорожами в райони (або країни) поширення захворювання варто пройти курс щеплень.

Раніше інфекціоніст Надія Дребот в інтерв'ю «Главкому» розповіла, як реагувати, коли вас вкусив кліщ. «У нас чомусь так заведено, що люди – особливо у селах – дуже безвідповідально ставляться до власного здоров’я. Я рекомендую у будь-якому разі звернутися до лікаря. Бо саме лікар має оцінити ситуацію. Лише у близько 30% випадків з’являється еритрема, а у решті випадків клінічна картина може бути геть іншою», – наголосила вона.