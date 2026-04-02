«Сльози не допоможуть». 100-річна мешканка Чернігівщини розкрила секрет свого довголіття

До 98 років довгожителька читала книжки та газети без окулярів

30 березня Єфросинія Кунцевська із села Орлівка, що на Чернігівщині, відзначила своє 100-річчя. Жінка розповіла, що їй допомогло прожити ціле століття та про що вона шкодує у своєму житті. Про це пише «Главком» із посиланням на Суспільне Чернігів.

Єфросинія Кунцевська має п’ятьох дітей, двоє з них уже пішли із життя, а інші живуть у Якутії (Росія). Поруч із довгожителькою залишилася її донька Антоніна Тимошенко, яка живе з матір'ю та доглядає за нею протягом останніх п’яти років.

Довгожителька висловилася про свій ювілей та зізналася, що їй допомогло прожити 100 років та й досі підтримує її. Єфросинія Кунцевська стверджує, що треба радіти та веселитися, а не плакати. «Прожила, як у сні пролетіло. А старість підійшла. Сто років. Як не поверни, то не помолодію. І плакати, увесь час плакати – навіщо я здалась кому. Хоч плач, хоч не плач, а сльози не допоможуть. А треба веселитися і радіти. Життя прожила, як треба», – розповіла Єфросинія Кунцевська.

Водночас секрет довголіття жінки не полягає в харчуванні, вона їсть усе: «Що моя душа хоче. Як захочу, якого часнику чи цибулі – дай. Не захочу – не треба, нехай хоч і мед буде, то я його не візьму. Як поїм трохи – мені все. Мені лікар казав: «У тебе такий шлунок дитячий, що ти їси по-малу». І правда, я їм мало. Он квасолі наварила, то налупилася, чаю напилась і хорош».

До 98 років довгожителька справлялася зі своїм господарством та побутовими справами самотужки. Вона без окулярів читала книжки й газети, поралася на городі тощо. «Вона й того року яблука кришила. У саду назбираю яблук, помию, а вона накришить. І так вийде: смородину оббирала, порічку оббирала», – розповіла донька жінки.

Єфросинія Кунцевська зізналася, що шкодує про те, що свого часу не здобула належної освіти. «У кого є шати, то ходять у школу. А я сиджу – не треба нікому, ніхто за мною не ходить, не виправляє: «Іди в школу». А в що вдягтися і у що взутися? Аби я грамотна була, я б кудись полетіла, чи поїхала, чи десь на роботу влаштувалась. А як балбес, то куди ти підеш», – поділилася довгожителька.

