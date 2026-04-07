Вчені розкрили секрет довголіття 117-річної жінки, яка була найстарішою людиною світу

Марія Браньяс Морера пішла з життя у 117 років

Дослідження ДНК довгожительки показало, що її біологічний вік був на 20 років меншим за фактичний

Марія Браньяс Морера померла у серпні 2024 року. Після смерті жінки вчені дослідили її організм та ДНК, з'ясувавши унікальні факти про секрет її довголіття та старіння людини загалом. Про це пише «Главком» із посиланням на Econews.

Команда вчених дослідили організм Марії Браньяс та провели аналізи її генів, метаболічних показників, кишкового мікробіома та епігенетичних «годинників». Під час дослідження вчені позначили довгожительку як M116, що відповідало її віку на момент збору зразків. Науковці дослідили теломери – захисні ділянки на хромосомах. У жінки вони виявилися дуже короткими, що зазвичай характеризує високий ризик вікових захворювань.

Водночас Марія Браньяс не мала подібних недуг, також попри свій вік вона не мала онкологічних захворювань, нейродегенеративних хвороб та серцево-судинних патологій. За цими результатами, вчені припустили, що скорочення теломер навпаки сприяли тому, що небезпечні клітини в організмі Марії Браньяс були обмежені до поділу.

Марія Браньяс Морера померла у серпні 2024 року фото: ecoticias.com

Також науковці дослідили геном довгожительки. Розгорнутий аналіз виявив тисячі рідкісних варіантів, які свідчили про міцний імунітет жінки, відповідали за захист мозку та якісний енергообмін. Небезпечних генів жінка не мала, які могли б викликати складні хвороби.

Аналіз крові Марії Браньяс показав високий рівень «хорошого» холестерину та низький рівень шкідливих тригліцеридів. Такі показники пояснювали те, що довгожителька не мала серцево-судинних хвороб та діабету.

Дослідження кишкового мікробіому показало наявність високого рівня бактерій Bifidobacterium. Ці бактерії мають з віком зменшуватися. Та водночас вони свідчать про здоровий обмін речовин і протидію протизапальним процесам. Зазначається, що довгожителька постійно пила йогурт, що може пояснювати відповідні показники та стан її мікрофлори.

Головною сенсацією дослідження виявилося те, що за аналізом ДНК довгожительки, її біологічний вік був приблизно на 20 років меншим за фактичний.

Вчені, які проводили це дослідження, зазначили, що у довгожительки були наявні ознаки її віку та водночас вона мала здоровий організм. Попри те, що загальні висновки не можна робити з одного дослідження, науковці назвали ймовірні чинники, які сприяли довголіттю Марії Браньяс.

Експерти зазначають, на довголіття Марії Браньяс впливали низький рівень хронічного запалення, збалансований метаболізм та мікробіом, багатий на корисні бактерії. Саме ці фактори поєднують з довгим та здоровим життям.

