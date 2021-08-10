Київ перетнув позначку в мільйон щеплень від Covid-19

За останню добу у столиці зроблено понад 25 тис. щеплень

Станом на 10 серпня в Києві зроблено 1 007 513 щеплень від Covid-19, зокрема тільки за останню добу зроблено 25 388 щеплень. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Київ – беззаперечний лідер вакцинації в країні. На сьогодні у столиці першу дозу вже отримали понад 634 600 людей, другу – більше 372 900 містян. Ми прикладаємо максимум зусиль, аби охопити вакцинацією якомога більше людей. Місто створило усі умови для того, щоб кожен охочий мав змогу щепитися. Усі вакцинальні центри забезпечені вакцинами. Тож сьогодні для мешканців столиці доступні вакцини для першої дози – CoronaVac/Sinovac Biotech та Moderna (mRNA-1273), а для ревакцинації AstraZeneca, CoronaVac/Sinovac Biotech, Cominarty/Pfizer-BioNTech», – розповів Поворозник.

Він нагадав, що отримати другу дозу вакцини можна, звернувшись до свого сімейного лікаря, у реєстратуру закладу або зареєструватися через систему helsi.me.

«Якщо ж вам відмовили у ревакцинації препаратом, яким вас щепили первинно – негайно зверніться до керівника закладу. Якщо таким чином питання не вдалося вирішити – телефонуйте на гарячу лінію Департаменту охорони здоров’я: 044-278-41-91. Для вирішення цієї проблеми вам потрібно повідомити оперативному черговому повну назву закладу, прізвище керівника медзакладу та свої координати», – пояснив Поворозник.

Нагадаємо, що у столиці можна вакцинуватися у 22 центрах масової вакцинації: у Центрі вакцинації проти Covid-19, створеному на базі Міжнародного виставкового центру, а також у 21 мінівакцинальному центрі у кожному районі, які працюють на вихідних. Окрім того, вакцинуватися можна у кабінетах щеплень у медзакладах охорони здоров’я первинної ланки.

Крім того, в торгово-розважальному центрі Blockbuster Mall у Києві відкрився центр масової вакцинації проти Covid-19. У центрі щеплюють вакциною CoronaVac виробництва Sinovac Biotech.

З 9 серпня в Міжнародному аеропорту «Бориспіль» можна зробити щеплення від Сovid-19.

Також у Міжнародному терміналі А аеропорту імені Ігоря Сікорського (Жуляни) відкрили пункт вакцинації від коронавірусу.

В Україні від початку вакцинальної кампанії отримали щеплення понад 4 млн осіб, із них повністю імунізовані та отримали дві дози – понад 2 млн осіб.

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