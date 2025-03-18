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Стало відомо, які ліки можуть зникнути в Україні після згортання USAID

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Стало відомо, які ліки можуть зникнути в Україні після згортання USAID
Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що рішення у Вашингтоні «знищує 20 років прогресу»
фото з відкритих джерел

Відсутність підтримки програм боротьби з ВІЛ/СНІДом з боку USAID призведе до 10 млн додаткових випадків інфікування

Всесвітня організація охорони здоров'я повідомила, що згортання гуманітарних програм агенції USAID, ініційоване адміністрацію президента США Дональда Трампа, означатиме критичний дефіцит ліків для ВІЛ-інфікованих у восьми державах світу. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

Так, у списку опинилася й Україна. Також без життєво важливих препаратів можуть опинитися Гаїті, Кенія, Лесото, Південний Судан, Буркіна Фасо, Малі та Нігерія.

Генеральний директор ВООЗ Тедрос Гебреєсус заявив, що рішення у Вашингтоні «знищує 20 років прогресу» та закликав США «в разі припинення фінансування для певної країни, робити це гуманно та відповідально, переконавшись, що є альтернативні джерела».

За підрахунками організації, відсутність підтримки програм боротьби з ВІЛ/СНІДом з боку USAID призведе до 10 млн додаткових випадків інфікування та трьох мільйонів смертей.

Нагадаємо, після шеститижневої перевірки Сполучені Штати Америки офіційно скасовують 83% програм Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Раніше стало відомо, що адміністрація президента Сполучених Штатів Дональда Трампа заявила про скасування понад 90% грантів, виділених Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) у межах зовнішньої допомоги.

Ба більше, Дональд Трамп підписав указ про вихід країни з Всесвітньої організації охорони здоров’я. Це може негативно вплинути на глобальну систему охорони здоров’я та ускладнити боротьбу з майбутніми пандеміями.

Американський президент пояснив своє рішення «неправильним поводженням Всесвітньої організації охорони здоров’я з пандемією Covid-19 та «нездатністю організації до реформ». Серед інших причин названо «несправедливо високі фінансові внески США» у порівнянні з іншими країнами, такими як Китай.

Як відомо, майже 40 млн людей у світі живуть з ВІЛ, який викликає СНІД, а понад 9 млн не отримують лікування. Попри деякі успіхи в боротьбі з пандемією, прогрес сповільнився, фінансування скорочується, а кількість нових випадків інфікування зростає в деяких регіонах. Про це йдеться в новій доповіді ООН.

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Теги: Адміністрація Президента Китай Дональд Трамп фінансування Гаїті Україна президент Кенія Судан Нігерія

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