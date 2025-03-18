Парламентські експерти розкритикували законопроєкт про покарання за інфікування небезпечними хворобами

Депутати пропонують скасувати кримінальну відповідальність для медиків та косметологів за зараження людини невиліковною хворобою

Головне науково-експертне управління Верховної Ради висловило критику до законопроєкту, який передбачає скасування для медичних, фармацевтичних та інших працівників, які проводять певні маніпуляції, кримінальної відповідальності за зараження людини невиліковною інфекційною хворобою. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Судово-юридичну газету».

Раніше Верховна Рада прийняла в першому читанні законопроєкт №9398. Він спрямований на усунення дискримінації за станом здоров'я та приведення законодавства у відповідність до стандартів ЄС, адже, як зазначають автори, чинні норми Кримінального кодексу України містять розбіжності та стигматизують ВІЛ-позитивних осіб та людей, хворих на венеричні захворювання, оскільки саме вони розглядаються як потенційні злочинці, що заважають ефективним захворюванням.

Зокрема з КК пропонується прибрати статтю 130, яка передбачає кримінальну відповідальність за зараження вірусом імунодефіциту людини (ВІЛ) чи іншої невиліковної інфекційної хвороби.

Крім того, пропонується прибрати зі статті 131 КК відповідальність працівників медичної сфери за неналежне виконання їх обов’язків, що призвело до зараження людини іншою невиліковною хворобою.

Автори вказують, що криміналізація зараження ВІЛ/СНІДом та іншими хворобами це «радянські традиції» і «стигматизація осіб за станом здоров'я».

Водночас Головне науково-експертне управління Верховної Ради вказало, що прийняття такого закону буде мати зворотний ефект. Зокрема, він звузить межі застосування ст. 131 КК, адже під її дію не підпадатимуть неналежне виконання професійних обов'язків.

Так, використання медичним працівником не продезінфікованих належним чином медичних інструментів буде розцінюватись як неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником (ст. 140 КК).

Також ГНЕУ вказує, що у законопроекті пропонується декриміналізувати свідоме поставлення іншої особи в небезпеку зараження ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби, що є небезпечною для життя людини. Своєю чергою зараження іншої особи ВІЛ чи іншої невиліковної інфекційної хвороби особою, яка знала про те, що вона є носієм цього вірусу, вчинене через необережність (чинна ч. 2 ст. 130 КК), вочевидь пропонується розцінювати як необережне тяжке або середньої тяжкості тілесне ушкодження (ст. 128 КК).

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