Чи можна оскаржити рішення ВЛК? Роз'яснення Міністерства охорони здоров'я

За результатом розгляду скарги ВЛК може направити на повторний медичний огляд

Оскаржити висновки комісії можна в досудовому порядку та через суд

Військовослужбовець може оскаржити висновки ВЛК, якщо він вважає, що рішення комісії не відображає реальний стан його здоров’я. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров'я.

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Зробити це можна у досудовому порядку та через суд.

У МОЗ зазначають, що краще розпочинати оскаржувати рішення з досудового порядку. Якщо це не матиме позитивного результату, то тоді варто звернутися до суду.

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Як оскаржити рішення ВЛК в досудовому порядку

Щоб оскаржити рішення військово-лікарської комісії в досудовому порядку, необхідно:

Написати заяву/скаргу особи щодо непогодження з висновками ВЛК та проханням переглянути вказане рішення вищою ВЛК.

Долучити до заяви/скарги усі відповідні медичні документи, копію попереднього рішення ВЛК та копію військового квитка (посвідчення офіцера).

Заяву, медичні документи та копію постанови ВЛК необхідно або самостійно принести до вищої ВЛК, або надіслати поштою листом з повідомленням про вручення з описом вкладення на адресу відповідної ВЛК.

За результатом розгляду скарги ВЛК переглядає оскаржувану постанову або може направити на повторний (контрольний) медичний огляд. Потім позивачу надають новий висновок про стан здоров’я, який і братиметься до уваги. У спірних та складних випадках право на винесення остаточного рішення залишається за Центральною військово-лікарською комісією (ЦВЛК).

Як оскаржити рішення ВЛК у суді

Оскарження рішення ВЛК в суді здійснюється в порядку адміністративного судочинства відповідно до вимог Кодексу адміністративного судочинства України.

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Оскаржити рішення ВЛК виключно за медичними показниками неможливо, адже це не входить в компетенцію суду. Але суд може встановити порушення процедури проведення військово-лікарської комісії та на цій підставі скасувати таке рішення ВЛК.

Також він може зобов’язати провести повторний медичний огляд та дообстеження військовослужбовця у випадку відмови відповідної ВЛК їх проводити.

Нагадаємо, раніше народний депутат Олексій Гончаренко пояснив, що військовослужбовці можуть попросити про переогляд, якщо не згодні з рішенням комісії.