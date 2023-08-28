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Як оскаржити результати ВЛК: нардеп назвав ефективний спосіб

glavcom.ua
Як оскаржити результати ВЛК: нардеп назвав ефективний спосіб
Кожен має право подати скаргу до Головного військово-клінічного шпиталю ЗСУ
Фото: Telegraf

Військовослужбовці можуть попросити про переогляд, якщо не згодні з рішенням комісії

За весь час проведення загальної мобілізації багато українців скаржилися на результати військово-лікарської комісії. З одного боку, багато хто визнавався придатним до служби, навіть якщо це не так, а звільнитися зі служби проблематично, навіть за наявності підстави по здоров'ю. Як діяти в такій ситуації, розповів народний депутат Олексій Гончаренко.

Парламентарій заявив, що одержав дуже багато скарг на діяльність ВЛК. Наприклад, комісії визнають військових «обмежено придатними», а не «непридатними» із проведенням переогляду, внаслідок чого підстав для звільнення зі служби немає.

Гончаренко наголосив, що у разі незадоволення рішенням медичної комісії кожен має право подати скаргу до Головного військово-клінічного шпиталю ЗСУ у Києві. До неї потрібно додати всі документи, довідки та інше, що підтверджує реальний стан здоров'я.

Військовослужбовці можуть попросити проведення огляду в даному госпіталі, проте слід враховувати, що його висновок стане остаточним.

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Раніше ми повідомляли, що Кабмін ухвалив рішення щодо запровадження електронного документообігу під час та після проходження ВЛК. Затверджено порядок електронного документообігу, який спростить взаємодію між усіма суб'єктами системи. Такий підхід звільняє військовослужбовців від ролі «кур’єра», а замість цього надає можливість швидко отримати документи, необхідні для проходження огляду та реалізації рішень ВЛК.

Нагадаємо, в Україні продовжують виявляти корупціонерів у ВЛК - поліція оголосила підозру голові Подільського військкомату щодо сприяння незаконному переправленню чоловіків призовного віку за кордон. Раніше в межах цього ж провадження повідомлено про підозру голові ВЛК ще однієї в Києві та шести лікарям. За даними розслідування, підозрюваний, спільно з іншими учасниками групи, активно допомагав у виготовленні довідок про непридатність чоловіків до проходження військової служби з подальшим зняттям з військового обліку, яка в подальшому стала підставою для перетину державного кордону України.

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Теги: ЗСУ Олексій Гончаренко

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