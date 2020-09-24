Ексзаступник Супрун розкритикував заяву Ляшка про те, що Україна обігнала Польщу



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Павло Ковтонюк заявив, що Польща зараз стримує поширення Covid-19 значно більш успішно, ніж Україна Фото: Главком

Українська система тестування значно слабша і пасивніша за польську, зазначив Ковтонюк

Україна робить більше тестів, ніж Польща, тому що в Україні значно більше хворих.

По це повідомив ексзаступник міністра охорони здоров'я України Павло Ковтонюк на своїй сторінці в Facebook.

Раніше головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні Україна проводить тестів на коронавірус більше, ніж Польща.

Ковтонюк зазначив, що 23 вересня в Україні зареєстровано 3497 нових випадки. У Польщі – 974. Щоб виявити таку кількість випадків Україна провела 22 895 тестів, Польща – 22 058 тестів.

«Українська система тестування значно слабша і пасивніша за польську. Щоб виявити один випадок, Польща в середньому проводить 24,5 тести. Україна – 9,5. Таку ж кількість тестів на день Польща почала проводити ще навесні. Тому що під час карантину вона значно посилила свою систему тестування. Україна – ні», – зазначив ексзаступник міністра охорони здоров'я України.

Він пояснив, що 23 травня Польща провела 31 368 тестів і виявила 476 випадків. Україна в той же день виявила 442 випадки, провівши 10 527 тестів.

«Співвідношення потужності наших систем тестування не змінилося. Саме тому Польща зараз стримує поширення Covid-19 значно більш успішно, ніж Україна», – резюмував Ковтонюк.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

Коронавірус в Україні Всього 184734

Хворіють 99359

Одужали 81670

Померли 3705 Копіювати код для вставки

Раніше Ляшко не виключив стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

До слова, у світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало.

ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.