Головний санітарний лікар Ляшко похвалився, як Україна обігнала Польщу



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В Україні 118 лабораторій проводять діагностику методом ПЛР та 374 методом ІФА Фото: Віктор Ляшко, Facebook

Щодня українські лабораторії проводять близько 30 тисяч досліджень

Головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що за останні два тижні Україна проводить тестів на коронавірус більше, ніж Польща. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

Ляшко повідомив, що станом на сьогодні в Україні проведено понад 2,1 млн досліджень методом ПЛР та майже півтора мільйона досліджень методом ІФА. Щодня лабораторії проводять близько 30 тисяч досліджень.

«За останні два тижні Україна проводить тестів більше, ніж Польща. Відповідно Україна - 66,3 на 100 тис. населення, Польща - 47,9. Для порівняння, розпочинали ми із цифри близько 200 досліджень», - зазначив він.

За його словами, загалом зараз 118 лабораторій проводять діагностику методом ПЛР та 374 методом ІФА.

Як повідомлялося, в Україні за минулу добу, 22 вересня, коронавірусне захворювання підтвердили ще у 3497 людей. Загалом від початку пандемії станом на ранок 23 вересня в країні, за офіційними даними, заразилися коронавірусом 184734 людини, одужали 81670 осіб, летальних випадків – 3705.

Коронавірус в Україні

Всього 184734

Хворіють 99359

Одужали 81670

Померли 3705

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Раніше Ляшко не виключив стрімкого зростання захворюваності на Covid-19 в Україні.

До слова, у світі станом на ранок 23 вересня зареєстровано 31 783 504 випадків коронавірусу. Від початку пандемії коронавіруса 975 471 людина померла і 23 400 640 – одужало.

ВООЗ заявила, що темпи поширення коронавірусу у Європі дуже тривожні.