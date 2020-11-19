Можливий зворотній ефект. Комаровський оцінив ефект карантину вихідного дня

Лікар уточнив: якщо у вихідні закриті господарські магазини, то люди все одно зайдуть туди пізніше, в понеділок

Відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський оцінив ефективність карантину вихідного дня.

Відео опубліковано на YouTube-каналі Комаровського.

«Я думаю, що абсолютно будь-які заходи, спрямовані на те, щоб люди рідше і менше зустрічалися один з одним, звичайно ж, будуть працювати в плані зменшення захворюваності», – сказав Комаровський.

Однак, лікар уточнив, що в окремих випадках такі обмеження можуть мати зворотний ефект. Для прикладу Комаровський сказав, що якщо у вихідні закриті господарські магазини, то люди все одно зайдуть туди пізніше, в понеділок.

«Кількість людей в понеділок буде в цьому магазині більша, соціального дистанціювання буде менше», – зазначив лікар.

Також Комаровський зазначив, що люди у вихідні дні все одно можуть таємно ходити в різні місця за домовленістю з працівниками цих закладів.

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