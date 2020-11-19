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    Здоров'я

    Можливий зворотній ефект. Комаровський оцінив ефект карантину вихідного дня

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    <p>Євген Комаровський прокоментував введення карантину вихідного дня</p> - Можливий зворотній ефект. Комаровський оцінив ефект карантину вихідного дня

    Євген Комаровський прокоментував введення карантину вихідного дня

    Лікар уточнив: якщо у вихідні закриті господарські магазини, то люди все одно зайдуть туди пізніше, в понеділок

    Відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський оцінив ефективність карантину вихідного дня.

    Відео опубліковано на YouTube-каналі Комаровського.

    «Я думаю, що абсолютно будь-які заходи, спрямовані на те, щоб люди рідше і менше зустрічалися один з одним, звичайно ж, будуть працювати в плані зменшення захворюваності», – сказав Комаровський.

    Однак, лікар уточнив, що в окремих випадках такі обмеження можуть мати зворотний ефект. Для прикладу Комаровський сказав, що якщо у вихідні закриті господарські магазини, то люди все одно зайдуть туди пізніше, в понеділок.

    «Кількість людей в понеділок буде в цьому магазині більша, соціального дистанціювання буде менше», – зазначив лікар.

    Також Комаровський зазначив, що люди у вихідні дні все одно можуть таємно ходити в різні місця за домовленістю з працівниками цих закладів.

    Раніше Комаровський пояснив, чому багато хто не хворіє на Covid-19.

    Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19.

    Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.

    Теги: вихідні здоров'я лікар Україна карантин коронавірус
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