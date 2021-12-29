Морози посилюються: в Києві розгорнули додаткові пункти обігріву (адреси)

Великі пункти обігріву на вокзалалх працюють цілодобово

Із пониженням добової температури повітря з 25 грудня в Києві міські служби розгорнули намети під додаткові пункти обігріву для осіб без постійного місця проживання. Ці великі пункти обігріву працюють цілодобово на приміському вокзалі «Дарниця» та Південному вокзалі станції Київ-Пасажирський, де надають допомогу бездомним. Про це повідомив директор Департаменту соціальної політики Руслан Світлий.

Зокрема, в наметах встановлено тепловентилятори, є гарячий чай та печиво, аптечки, засоби індивідуального захисту і дезінфекції, проводиться моніторинг стану здоров’я відвідувачів та дезінфекція приміщення з огляду на епідеміологічну ситуацію у столиці. Неподалік встановлено туалети та сміттєві баки.

Намети та все необхідне для них закуплено Дарницькою та Солом’янською районними в місті Києві державними адміністраціями. Цілодобовий режим роботи забезпечують соціальні працівники районів, представники підпорядкованих Департаменту соціальної політики КМДА установ та волонтери. Бездомні отримують консультації із нагальних питань, гуманітарну допомогу у вигляді теплого одягу та взуття. Соціальний патруль міста та волонтери щоденно надають гаряче харчування.

Крім того, на період ускладнення погодних умову в Будинку соціального піклування працює денний пункт обігріву, а у відділенні нічного перебування там підготовлено додаткові ліжко-місця. Щоденно соціальні патрулі здійснюють рейди місцями скупчення бездомних, надають їм вичерпну інформацію про адреси пунктів обігріву та можливість переночувати в Будинку соціального піклування, пригощають гарячим чаєм із печивом, роздають інформаційні буклети та візитівки.

Як відомо, з 20 грудня у столиці розпочали роботу пункти обігріву, до яких може звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.

Усього у столиці працює 44 стаціонарні «Пункти обігріву населення». У цілодобовому режимі – 11, із яких 4 – якщо температура повітря нижча за -10 та на період ускладнення погодних умов (сильних морозів).

Також нагадуємо, що в посиленому режимі в столиці на час зниження температури повітря працює соціальний патруль.