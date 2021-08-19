Чому курців не треба лякати раком легень, – розповідає лікарка

Поради для тих, хто боїться раку легень, але від куріння відмовитися не може

Колишня начальниця медичної служби полку Національної гвардії України, лікарка Наталія Ніколаєва на своїй сторінці у Facebook радить тим, хто має онкофобію (страх захворіти на рак легень), «купувати цигарки, де на пачці написано не про рак, а про імпотенцію, наприклад».

Говорячи ж серйозно, лікарка не заперечує шкоду куріння, але нагадує, що прямої залежності між курінням і раком немає.

«Я знаю і бачила досить багато випадків раку легень в абсолютних некурців, серед них і жінки похилого віку, які все життя прожили в селі, на свіжому повітрі. Оскільки точної причини раку так ніхто досі не знає, то до списку факторів ризику внесено все, що тільки можливо.

І якщо статистика говорить, що 70% хворих на рак колись курили в своєму житті, то це не рівнозначно, що 70 % курців захворіють на рак. А на цих цифрах дуже добре маніпулювати, оскільки, якщо врахувати, скільки відсотків людей колись курили, то це 70 і вийде. Ось тому у більшості хворих і є в анамнезі куріння.

Слідкуєте за логікою? Курці слідкують точно: в них хоч і задишка під час бігу, але розумові процеси добре працюють», – говорить Наталія Ніколаєва.

Лікарка нагадує, що сам собою нікотин не такий шкідливий для здоров'я, як продукти згоряння, адже він за будовою подібний до ацетилхоліну – нейромедіатора, що виробляється самим організмом, тому так само діє на нервову систему, і в невеликих дозах збуджує парасимпатичну нервову систему, викликаючи ті ж ефекти (звідси відносна шкода серцево-судинній системі).

«Є багато досліджень про канцерогенний вплив і навпаки – про недоведеність його – тут кожен, як зазвичай, вибирає, що йому більше подобається», – говорить Наталія Ніколаєва.

Вона розповідає про дослідження 2015 р., яке довело, що нікотин впливає на ріст пухлини, але тільки in vitro (у пробірці, в лабораторних умовах), а в живих організмах при клінічних дослідженнях не впливає ніяк.

«Зате точно доведено, що куріння є гарною профілактикою хвороби Паркінсона, і навіть полегшує прояви у початковій стадії. І що цікаво – таблетовані та інші препарати витяжки нікотину, які намагалися створювати і використовувати, не працюють зовсім. А саме куріння – працює. Ну ти диви! За Альцгеймера теж, здається, були позитивні результати. І це не дивно, знаючи стимулюючий вплив нікотину на нервову систему.

Тобто, як і всі лікарські речовини і всі отрути, він десь показує користь, а десь шкоду. Все залежить від дози.

Як і алкоголь. Однак алкоголь викликає фізичну залежність, вбудовуючись в енергетичний обмін, а також токсичний вплив на клітини, а нікотин викликає тільки психологічну», – переконана Наталія Ніколаєва.

Лікарка готова відповісти завзятим курцям, які розповідають, як їх ламає, коли вони кидають.

«Це вас психіка ваша ламає. Подивіться тоді, як ламає алкоголіків і наркоманів, і не розповідайте казки, що чим довше ця шкідлива звичка, тим складніше кинути. Кидають, в один момент, навіть із 20-річним стажем. Варто тільки захотіти», – запевняє Наталія Ніколаєва.

Вона говорить, що насправді дуже просто перевірити, захотіла людина кинути курити чи намагається обманювати себе, кидаючи через страх.

«Якщо ви захотіли, то кинули, якщо ви досі курите, то не хочете, хоч би як переконували себе і декларували цей намір. І в таких випадках я кажу своїм друзям і пацієнтам (не всім, а своїм): «Ви своїми переживаннями і страхом завдаєте більше шкоди нервовій системі, ніж саме куріння. У вас шансів померти від інфаркту та інсульту в багато разів більше, ніж від раку. А якщо цигарка вас розслабляє й заспокоює, а кинути ви не можете, то хоч не нервуйте із цього приводу, а поясніть самі собі, що ви займаєтеся профілактикою хвороби Паркінсона, і можливо Альцгеймера. Пам'ятайте: спосіб життя повинен бути не здоровим, а щасливим», – говорить Наталія Ніколаєва.

Нагадаємо, японські вчені з медичних університетів Доцці і Джічі з'ясували, що куріння знижує рівень антитіл в організмі після вакцинації від коронавірусної інфекції.

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