Цього тижня ще чотири області можуть стати «червоними»

До кінця тижня «червоними» можуть стати вже дев'ять областей України

В Україні цього тижня може розширитися «червона» зона карантину. Ще чотири області «поспішають» отримати найсуворіші обмеження. Про це повідомив керівник Центру економіки охорони здоров'я Київської школи економіки (KSE) Юрій Ганиченко.

«Вже п’ять регіонів пішло в червоний рівень епіднебезпеки, є ще чотири регіони, які показують досить критичну динаміку», – зазначив він.

Так, під загрозою потрапляння до «червоної» зони:

Житомирська область,

Луганська область,

Сумська область,

Харківська область.

Ганиченко додав, що Харківська область час від часу показує надмірне навантаження на систему охорони здоров'я, але їм його поки вдається збивати.

Загальними правилами карантинних обмежень червоної зони забороняється:

робота закладів громадського харчування, окрім адресної доставки та замовлень навинос,

робота ТРЦ та інших розважальних закладів, кінотеатрів, театрів тощо,

робота закладів освіти, окрім дитячих садків і початкових класів шкіл,

робота непродовольчих ринків і магазинів, спортзалів, басейнів і фітнес-центрів,

проведення масових заходів, окрім офіційних спортивних заходів і матчів командних ігрових видів спорту без глядачів,

робота закладів культури, окрім історико-культурних заповідників, проведення кіно- та відеозйомки.

Обмеження червоного рівня не будуть застосовуватися за умови наявності у всіх учасників (відвідувачів), працівників та організаторів масових заходів, у тому числі релігійних, працівників кінотеатрів, театрів, музеїв чи інших культурних закладів, розважальних закладів, ТРЦ, закладів громадського харчування, ринків, спортзалів та басейнів «зеленого» covid-сертифікату. У «жовтому» сертифікаті міститься інформація про перше щеплення, у «зеленому» – про повний курс.

У «червоній» зоні дозволяється робота банків, АЗС, ветеринарних магазинів, аптек та всіх продовольчих магазинів. У громадських місцях обов’язкове носіння маски та дотримання дистанції в 1,5 м. У громадському транспорті займаються лише пасажирські місця.

Як відомо, Україна – друга у Європі за смертністю від Covid-19. В Україні зафіксовано смертельний антирекорд: за добу від Covid-19 померли понад 500 людей.

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворились значні черги до пунктів вакцинації.

За даними МОЗ «помаранчева» зона карантину розширилася: 14 областей опинилися на межі жорстких обмежень.

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