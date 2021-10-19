Мешканці «червоних» зон штурмують центри вакцинації (фото)

У Дніпрі таких черг на вакцинацію ніколи не бачили

Вчора у Дніпрі, Запоріжжі та Маріуполі медики зробили рекордну кількість щеплень від коронавірусу

Від учора у «червоній» зоні карантину перебувають п'ять областей. Це Дніпропетровська, Донецька, Запорізька, Одеська та Херсонська області. Із впровадженням більш жорстких обмежень для невакцинованих, у «червоних» містах утворилися значні черги до пунктів вакцинації.

Зокрема ще вчора у Дніпрі у всіх пунктах вакцинації утворилися величезні черги: чимало людей прийшли отримати перше щеплення від коронавірусу. Як повідомило UA.TV, вчора вранці в центр вакцинації «Менора» в черзі стояло близько 500 осіб.

За минулу добу в Дніпрі зробила щеплення рекордна кількість людей – 9500. Це у кілька разів більше, ніж зазвичай

Чимало людей зізналися журналістам, що прийшли лише тому, що Дніпропетровська область перейшла у «червону» зону карантину.

За перший день перебування Запорізької області в «червоній» зоні запорожці також вишикувалися у величезні черги у центрах масової вакцинації, повідомляє місцеве видання «061».

За вчорашню добу мобільні бригади змогли зробити найбільшу кількість щеплень з початку вакцинальної кампанії у регіоні – 9156. У Запоріжжі 19 жовтня відкрили ще три центри масової вакцинації. Таким чином, в обласному центрі їх працюватиме дев'ять.

За минулу добу на Запоріжжі від Covid-19 вакцинувалися понад 9 тисяч мешканців регіону

За минулу добу на Запоріжжі від Covid-19 вакцинувалися понад 9 тисяч мешканців регіону

За минулу добу на Запоріжжі від Covid-19 вакцинувалися понад 9 тисяч мешканців регіону

За минулу добу на Запоріжжі від Covid-19 вакцинувалися понад 9 тисяч мешканців регіону

За минулу добу на Запоріжжі від Covid-19 вакцинувалися понад 9 тисяч мешканців регіону

На Донеччині, у Маріуполі, темпи імунізації теж зросли у рази.

Директор департаменту охорони здоров'я Андрій Ремпель зазначає, що за три години роботи центру лише в ТЦ «ПортСіті» було вакциновано близько 250 осіб. Раніше, до введення «червоної» зони, пункт приймав до 150 бажаючих вакцинуватися за добу.

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