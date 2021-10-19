Аналітик розповів, які вакцини закінчаться через сім днів

Тим людям, які отримали першу дозу Pfizer, не слід переживати за другу, адже їхня бронь чекає

Pfizer залишилося на 5-7 днів

Ті українці, які вирішили вакцинуватися від коронавірусу Pfizer, але ще досі не зробили цього, мусять поспішити, адже в українських медзакладах вакцина закінчується. Про це повідомив мережевий аналітик Євген Істребін на сторінці у Facebook.

«Для тих, хто любить обирати вакцину, повідомляю Файзера на 5-7 днів. Тож хто ще не отримав першу вакцинацію, то майже немає часу, враховуючи хайп, який почався вчора», – написав аналітик.

Істребін також уточнив, що тим людям, які отримали першу дозу, не слід переживати за другу, адже їхня бронь чекає. «Faiser на сьогодні в Україні 1,688 млн. Але є бронь для тих, хто вже отримав першу дозу і чекає на другу. Заброньовано 577 тис. Загалом 1,111 млн доз є безкоштовними. Вчора 53 тисяч громадян отримали першу вакцинацію Файзера за 1 день. Після першої вакцинації для цих громадян заброньовано таку ж кількість на другу вакцинацію. 53 тис+ 53 бронювання всього £ 106 тис. на добу. При балансі 1,111 млн. Такими темпами цього вистачить на 10 днів. Але залишки вакцини не розподілені по всій країні, а це означає, що через 4-6-8 днів в деяких регіонах закінчиться вакцинація. І не буде Файзера», – написав Істребін.

Раніше Істребін заявив про викриття маніпуляції уряду. За словами експерта, якби МОЗ врахував усі карантинні критерії, визначені постановою уряду, третина країни мала б оголосити найжорсткіший локдаун.

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