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    «Помаранчева» зона карантину розширилась: 14 областей опинились на межі жорстких обмежень

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    Рівненська область стала&nbsp;&laquo;помаранчевою&raquo; - «Помаранчева» зона карантину розширилась: 14 областей опинились на межі жорстких обмежень
    Рівненська область стала «помаранчевою»
    фото: Рівненські новини

    Наразі у «червноій» зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають п’ять областей

    В Україні розширили «помаранчеву» зону карантину. Як повідомляє пресслужба МОЗ, до цієї зони потрапила Рівненська область.

    Отже, станом на ранок 19 жовтня у «червноій» зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають п’ять областей, а саме:

    • Дніпропетровська,
    • Донецька,
    • Запорізька,
    • Одеська,
    • Херсонська.

    У «помаранчевій» зоні карантину тепер 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться:

    • Київ,
    • Волинська область,
    • Житомирська,
    • Івано-Франківська,
    • Тернопільська,
    • Луганська,
    • Львівська,
    • Миколаївська,
    • Сумська,
    • Харківська,
    • Хмельницька,
    • Черкаська,
    • Чернівецька,
    • Чернігівська,
    • Рівненська.

    У «жовтій» зоні перебувають п'ять регіонів:

    • Вінницька,
    • Кіровоградська,
    • Закарпатська,
    • Полтавська,
    • Київська.
    Графіка МОЗ
    Графіка МОЗ

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    Теги: Рівненщина карантин коронавірус
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    «Помаранчева» зона карантину розширилась: 14 областей опинились на межі жорстких обмежень