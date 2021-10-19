«Помаранчева» зона карантину розширилась: 14 областей опинились на межі жорстких обмежень

Наразі у «червноій» зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають п’ять областей

В Україні розширили «помаранчеву» зону карантину. Як повідомляє пресслужба МОЗ, до цієї зони потрапила Рівненська область.

Отже, станом на ранок 19 жовтня у «червноій» зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають п’ять областей, а саме:

Дніпропетровська,

Донецька,

Запорізька,

Одеська,

Херсонська.

У «помаранчевій» зоні карантину тепер 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться:

Київ,

Волинська область,

Житомирська,

Івано-Франківська,

Тернопільська,

Луганська,

Львівська,

Миколаївська,

Сумська,

Харківська,

Хмельницька,

Черкаська,

Чернівецька,

Чернігівська,

Рівненська.

У «жовтій» зоні перебувають п'ять регіонів:

Вінницька,

Кіровоградська,

Закарпатська,

Полтавська,

Київська.

Графіка МОЗ

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