«Помаранчева» зона карантину розширилась: 14 областей опинились на межі жорстких обмежень
Наразі у «червноій» зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають п’ять областей
В Україні розширили «помаранчеву» зону карантину. Як повідомляє пресслужба МОЗ, до цієї зони потрапила Рівненська область.
Отже, станом на ранок 19 жовтня у «червноій» зоні карантину з найжорсткішими обмеженнями перебувають п’ять областей, а саме:
- Дніпропетровська,
- Донецька,
- Запорізька,
- Одеська,
- Херсонська.
У «помаранчевій» зоні карантину тепер 14 областей та Київ. Це найбільша зона, до неї відносяться:
- Київ,
- Волинська область,
- Житомирська,
- Івано-Франківська,
- Тернопільська,
- Луганська,
- Львівська,
- Миколаївська,
- Сумська,
- Харківська,
- Хмельницька,
- Черкаська,
- Чернівецька,
- Чернігівська,
- Рівненська.
У «жовтій» зоні перебувають п'ять регіонів:
- Вінницька,
- Кіровоградська,
- Закарпатська,
- Полтавська,
- Київська.
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