Нафтове ембарго: Орбан диктує умови Європі. Що пише світова преса

Шанси на те, що до кінця цього року буде запроваджено європейське ембарго приблизно на 90% російської нафти, зростають

Щоб мати мир та безпеку в Європі, Росія має програти війну

Світова преса активно висвітлює війну в Україні. Які саме теми та перших шпальтах газет були 30 травня, проаналізував член Ради директорів Української асоціації видавців періодичної преси, медіа-експерт Сергій Чернявський.

Велика Британія

The Daily Telegraph: «Зеленський закликав ЄС запровадити повну заборону на російську нафту». Володимир Зеленський звинуватив ЄС, який відмовився підтримати повну заборону на російську нафту, у зміцненні позиції Володимира Путіна. Вчора у зверненні до лідерів блоку український президент сказав: «Європа має продемонструвати свою силу, бо сила – єдиний аргумент, зрозумілий Росії». Його коментарі прозвучали за кілька годин до того, як лідери ЄС підтримали пом'якшену заборону на російську нафту, оскільки країни, що залежать від імпорту викопного палива, заблокували повне ембарго.

Суперечка викликала внутрішні побоювання щодо здатності Брюсселя посилити тиск на Путіна та позбавити його військову машину настільки необхідних коштів.

Раніше цього місяця Урсула фон дер Ляйєн, президент Європейської комісії, оголосила про плани заборонити весь імпорт нафти до кінця року. Проте переговори зайшли в глухий кут через опір держав-членів, які не мають виходу до моря, вони проти припинення поставок трубопроводом з Росії. Енергетичні платежі ЄС до Росії з моменту її вторгнення в Україну 24 лютого склали загалом 56,5 млрд. євро (48 млрд. фунтів стерлінгів), з яких майже 30 млрд. євро припадає на постачання сирої нафти.

Європа

Бельгія. De Standaard. Шанси на те, що до кінця цього року буде запроваджено європейське ембарго приблизно на 90 відсотків російської нафти, зростають, хоч прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує зволікати.

«Ще 74 українські дитини були вбиті з моменту прийняття п'ятого пакету санкцій 8 квітня. Зімкніть ряди, оскільки внутрішні розбіжності на стороні Росії, і якнайшвидше прийміть шостий пакет санкцій щодо нафтового ембарго». Це був ключовий меседж, який Володимир Зеленський передав європейським лідерам у відео.

Європейська рада згодна з тим, що шостий пакет санкцій проти Росії включатиме імпорт сирої нафти та нафтопродуктів з тимчасовим винятком для сирої нафти, що надходить трубопроводами. Це було великою проблемою для Угорщини, яка через своє розташування не має прямої альтернативи постачанню російської нафти нафтопроводом «Дружба» і змушена вкладати значні кошти в адаптацію своєї інфраструктури. Словаччина та Чехія також можуть розраховувати на виняток.

Оскільки Німеччина та Польща зобов'язуються припинити імпорт російської нафти з гілки нафтопроводу «Дружба», який постачає їх, до кінця цього року, 90% російської нафти підпадатиме під дію ембарго.

Крім нафтового ембарго, шостий пакет санкцій також включає відключення «Сбербанку» від міжнародної платіжної системи Swift і внесення до списку санкцій низки осіб і організацій, у тому числі російського патріарха Кирила.

Але тут у будинок «Європа» зайшов Віктор Орбан. «На даний момент компромісу немає», – заявив він, насміхаючись над власним послом. Провину за безвихідь він поклав на Європейську комісію, яка, за його словами, спочатку запропонувала санкції, а лише потім шукала рішення для Угорщини, Чехії та Словаччини, які не мають виходу до моря для альтернативних поставок.

Це діяло на нерви прем'єр-міністру Латвії Артуру Каріньшу. «Щоб мати мир та безпеку в Європі, Росія має програти війну. Ось чому ми маємо допомогти Україні у військовому відношенні та за допомогою санкцій позбавити Росію можливості продовжувати фінансувати її військову машину. Але ми загрузаємо у деталях і забуваємо загальну картину», – сказав він.

Вихід мали знайти європейські дипломати, які вміють пропонувати креативні рішення. Це породило думку, що 27 лідерів на саміті дадуть своє політичне благословення, після чого юридичний процес затвердження практично повного пакета завершиться до кінця цього тижня. Дипломатам і міністрам буде надано кілька додаткових тижнів для вирішення технічних питань, що залишилися, пов'язаних з трубопроводом «Дружба».

Данія. Politiken: «Власний вибір України». Чим закінчиться війна в Україні, ніхто не знає. Більшість прогнозів щодо перебігу протистояння виявилися помилковими; Україна була значно сильнішою, а Росія значно слабшою, ніж вважали більшість експертів та урядів. У той же час єдність Заходу виявилася ближчою та могутнішою, ніж багато хто очікував, включаючи сам Захід.

Але цього тижня війна завершує перші 100 днів, і, можливо, з’являються перші тріщини в єдності Заходу. Принаймні, це побоювання після того, як президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Олаф Шольц в суботу провели 80-хвилинну розмову з президентом Росії Путіним. Що саме було сказано, невідомо, але, за деякими даними, головним чином йшлося про відновлення мирних переговорів, щоб війна могла закінчитися. Це протилежність сигналам, які надходять від Сполучених Штатів і Великобританії про те, щоб твердо стояти і звірятися з Україною.

Закінчення війни – це, звичайно, поважна мета, і рано чи пізно доведеться домовитися про мир. Але як і на яких умовах це має відбуватися, залежить лише від самої України. Ні Франція, ні Німеччина, ні інші країни Заходу не повинні жодним чином тиснути на українців щодо миру, якого вони не хочуть.

Варто повторити, що провина у війні лежить виключно на Росії. Саме Росія незаконно анексувала Кримський півострів у 2014 році, саме Росія роками підтримує повстанців у східних областях України, і саме Росія 24 лютого абсолютно безпідставно вторглася в Україну. Таку агресію не слід винагороджувати. Це напад не тільки на Україну, а на весь світовий порядок. Те, що Путін змусив Росію потрапити в трагічну ситуацію, є виключно його провиною. Ані Захід, ані Україна не мусять допомагати російському агресору зберегти обличчя.

Україна з самого початку виявила бажання вести переговори про мир. Ще в суботу президент Володимир Зеленський заявив, що не вважає реальним відбити всю українську територію у Росії збройною силою. «Якщо ми виберемо цей шлях, це буде коштувати сотні тисяч життів», – сказав він.

Але де проходить межа болю для України з точки зору як втрат, так і поступок у досягненні миру, залежить виключно від самої країни. Завдання Заходу просте: ми повинні об’єднатися і дати зрозуміти, що ми будемо допомагати Україні захищатися, поки цього хоче і потребує влада Києва.

Франція. Lе Figaro: «В Оріхові, в окопах з українськими воїнами». За 300 метрів від російських позицій бійці 128-ї десантно-штурмової бригади Закарпаття захищають цей шлюз, який охороняє місто Запоріжжя.

Цієї неділі наприкінці травня єдина душа, яка начебто населяє місто Оріхів, – білий кіт, що блукає серед завалів. Пофарбовані дерев’яні будинки та заквітчані ворота здебільшого зруйновані. Інші, здається, покинуті, і незабаром будуть знищені російською артилерією. Поки остання зосереджує свої дії на Донбасі, який здебільшого контролює і який хоче повністю захопити, вона також посилює штурми на південному сході країни. Оріхівська місцевість, затиснута між фронтами, що наближаються, є останнім українським шлюзом, що захищає промислове місто Запоріжжя за кілька десятків кілометрів.

Для протидії наступу ворога розсіяна по селу українська регулярна армія укріпила свої позиції 128-ю Закарпатською десантно-штурмовою бригадою. Складений із добровольців переважно з цього гірського регіону на заході країни, він діє під егідою Міністерства оборони України.

Нагадаємо, черговий, вже шостий пакет санкцій Євросоюзу щодо Росії буде затверджений 1-2 червня.

Також Шарль Мішель повідомив про узгодження усіх позицій шостого санкційного пакету в ніч з 30 на 31 травня.

Головним пунктом цього пакету є часткове нафтове ембарго. Відтепер Росія тимчасово зможе постачати нафту лише через систему трубопроводів, а не танкерами. Це відразу зменшує експорт російської нафти на 2/3 від нинішнього обсягу, а до кінця поточного року обсяг російської нафти для європейських покупців складатиме близько 10% від нинішнього рівня.

Крім того, президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн заявила, що на саміті ЄС було ухвалене термінове рішення щодо України.



