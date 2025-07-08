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Деякі аптеки втратять ліцензії. Глава Нацслужби здоров'я назвала умову

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ростислав Вонс
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Деякі аптеки втратять ліцензії. Глава Нацслужби здоров'я назвала умову
Перевірки аптек щодо дотримання ліцензійних умов проводить Держлікслужба
фото з відкритих джерел

З 1 липня аптеки, які мають ліцензію на реалізацію лікарських засобів, повинні бути учасниками програми «Доступні ліки»

Починаючи з липня аптеки зобов’язані бути учасниками програми «Доступні ліки». Якщо вони цього не зроблять, то можуть втратити ліцензію. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на очільницю Національної служби здоровʼя Наталію Гусак в ефірі телемарафону.

Як зазначила посадовиця, перевірки аптек щодо дотримання ліцензійних умов проводить Державна служба з лікарських засобів і контролю за наркотиками. Гусак припустила, що ті аптеки, які не долучилися до програми «Доступні ліки», можуть спершу отримати припис для усунення порушення, а згодом – втратити ліцензію, якщо не укладуть договір з НСЗУ.

На цей час в електронній системі охорони здоров’я зареєстровано 3154 суб’єкти господарювання, які мають ліцензію на відпуск лікарських засобів. 1966 з них уже є учасниками програми «Доступні ліки», а понад 1,7 тис. відпустили щонайменше один електронний рецепт за програмою, додала глава НСЗУ. Тим часом в Україні є 16,5 тис. пунктів відпуску препаратів за програмою «Доступні ліки».

Керівниця НСЗУ повідомила, що в планах розширити перелік лік, доступних за програмою. Зокрема, у серпні з’являться лікарські засоби для вагітних, а в жовтні – гормональні препарати, необхідні для лікування раку молочних залоз.

Нагадаємо, дії уряду з урегулювання цін на лікарські засоби, які передбачають зниження граничних гуртових надбавок та заборону маркетингових платежів, можуть призвести до скорочення аптечної мережі і обмежать доступ до ліків.

Як відомо, найбільші аптечні ритейлери підписали Декларацію про доступність лікарських засобів. Ця ініціатива спрямована на зниження вартості ліків на всіх етапах – від виробника до кінцевого споживача. Аптеки також закликають заводи-виробники та дистриб’юторів приєднатися до підписання документа та знизити ціни на свою продукцію.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.

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Теги: аптека НСЗУ

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