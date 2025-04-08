Регулювання цін на ліки. Лубінець попередив про загрозу

Зниження та стабілізація цін на лікарські засоби є частиною плану заходів, затвердженого під час засідання РНБО

Дії уряду з урегулювання цін на лікарські засоби, які передбачають зниження граничних гуртових надбавок та заборону маркетингових платежів, можуть призвести до скорочення аптечної мережі і обмежать доступ до ліків. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця.

За словами омбудсмена, питання доступу до лікарських засобів у складних умовах воєнного стану залишається одним з пріоритетних у сфері захисту прав людини.

«У цьому контексті постанова Кабміну №168 спрямована на зниження цін на лікарські засоби, є логічним кроком держави у відповідь на зростання соціального запиту щодо регулювання фармацевтичного ринку, але деякі аспекти викликають занепокоєння», – каже він.

Як зазначив Лубінець, у разі відсутності компенсаторних механізмів існує ризик, що частина аптечних закладів, особливо в малих населених пунктах, може втратити економічну спроможність працювати.

«Це створює реальну загрозу скорочення аптечної мережі у віддалених регіонах – там, де й без того доступ до медичних послуг є обмеженим», – пояснює уповноважений з прав людини.

Крім того, Лубінець підкреслив ризики передбаченої постановою заборони маркетингових платежів від виробників.

«Для багатьох аптек і дистриб'юторів, особливо малих, такі виплати були одним із ключових джерел доходу. Тому всі економічні втрати, у тому числі подорожчання енергоносіїв, логістики тощо, бізнес має покривати самотужки. Втрати доходу за окремими позиціями компенсуються підвищенням цін на інші препарати. Тобто зниження цін стосується лише тих ліків, що включені до переліку Міністерства охорони здоровʼя», – написав він.

Водночас уповноважений не отримав проєкт постанови на розгляд чи погодження, тому Лубінець звернувся до Міністерства охорони здоров’я та Державної регуляторної служби з відповідними запитами.

Нагадаємо, найбільші аптечні ритейлери підписали Декларацію про доступність лікарських засобів. Ця ініціатива спрямована на зниження вартості ліків на всіх етапах – від виробника до кінцевого споживача. Аптеки також закликають заводи-виробники та дистриб’юторів приєднатися до підписання документа та знизити ціни на свою продукцію.

До слова, президент Володимир Зеленський увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони (РНБО) від 12 лютого про додаткові заходи щодо забезпечення доступності лікарських засобів для українців.