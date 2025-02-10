Найбільші аптечні ритейлери підписали Декларацію про зниження цін на ліки

Основною метою Декларації, яку підписали представники аптечного ритейлу, є забезпечення доступності лікарських засобів для громадян України

Найбільші аптечні ритейлери підписали Декларацію про доступність лікарських засобів. Ця ініціатива спрямована на зниження вартості ліків на всіх етапах – від виробника до кінцевого споживача. Аптеки також закликають заводи-виробники та дистриб’юторів приєднатися до підписання документа та знизити ціни на свою продукцію.

«Зі свого боку, ГС «АПАУ» направила до МОЗ України Декларацію про взаємодію щодо зниження вартості лікарських засобів, підписану учасниками Асоціації 10.02.2025, чим останні пропонують здійснити зниження вартості лікарських засобів, а саме застосувати пропорційну виробнику знижку на свою націнку, водночас залишаючи за виробником можливість визначити розмір такої знижки на продукцію», – йдеться на сайті Аптечної професійної асоціації України (АПАУ).

Основною метою Декларації, яку підписали представники аптечного ритейлу, є забезпечення доступності лікарських засобів для громадян України шляхом зниження їхньої вартості на всіх рівнях.

Основні положення документа

У рамках досягнутих домовленостей підписанти пропонують:

Національні виробники знизять відпускні ціни на всі зареєстровані лікарські засоби, що реалізуються в аптечних закладах України, у порівнянні з цінами, що діяли на 1 січня 2025 року.

Дистриб’ютори відповідно зменшать оптові ціни, застосовуючи пропорційну виробнику знижку на свою націнку.

Аптеки зобов’язуються знизити роздрібні ціни, пропорційно скорочуючи свою націнку на лікарські засоби, які постачаються постачальниками зі знижкою.

На думку підписантів, запровадження цих заходів дозволить досягти кумулятивного зниження вартості вітчизняних лікарських засобів для кінцевих споживачів.

Підписанти також взяли на себе зобов’язання не допускати прихованого підвищення цін або змін у схемах постачання, які можуть знівелювати домовленості про зниження вартості ліків. Дистриб’ютори, зі свого боку, мають забезпечити рівномірний розподіл лікарських засобів по всій території України, щоб уникнути можливих дефіцитів.

Якщо одна зі сторін порушить взяті на себе зобов’язання, інші учасники ініціативи мають право звернутися до галузевих асоціацій та ринкових регуляторів із вимогою перегляду участі порушника в програмі. Крім того, підписанти Декларації погодилися на відкритий формат співпраці та співпрацю з антимонопольними органами для запобігання зловживанням на фармацевтичному ринку.

Декларація повинна набрати чинності з 1 березня 2025.

Підписання Декларації є кроком до зниження цін на ліки, однак її ефективність буде залежати від реального виконання зобов’язань усіма учасниками ринку. Наразі за заклик Президента щодо зниження цін на ліки відгукнулись представники аптек «Аптека 9-1-1», «Бажаємо Здоровʼя», «Аптека АНЦ», «Аптека Доброго Дня», «Аптека Подорожник». Декларація відкрита для приєднання для всіх гравців фармринку, які підтримують позицію прозорого формування ціноутворення ліків.