Податок на цукор. «Слуга народу» придумав, як перемогти діабет в Україні

Запровадження акцизного збору на напої з високим вмістом цукру зробить їх менш привабливими для покупців через підвищення ціни

Народний обранець запропонував скористатися досвідом європейських країн

Голова Комітету Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування, народний депутат від партії «Слуга народу» Михайло Радуцький запропонував впровадити в Україні новий податок, який змусить виробників солодких газованих напоїв зменшувати вміст цукру в своїй продукції. Про це народний обранець написав у Facebook.

Радуцький наголосив, що третина українських дітей досить часто вживає солодкі газовані напої. До того ж більшість батьків не проти, щоб їхні діти вживали цей продукт, хоча це і негативно позначається на їхньому здоров'ї.

«Не дивно, що цукровий діабет в Україні активно «молодіє». Останніми роками спостерігається дуже значний приріст захворюваності серед дітей шкільного та дошкільного віку», – зазначив депутат.

Тому, на думку депутата, доцільним є регулювання вмісту цукру у газованих напоях фіскальними методами, наприклад, за допомогою запровадження акцизного збору на ті напої, в яких вміст цукру перевищує певний рівень.

Народний обранець навів приклади з досвіду європейських країн, зазначивши, виробники досить швидко адаптуються до нових правил – зменшують вміст цукру в напоях до рівня, що дозволяє уникати сплати акцизу. За словами «слуги народу», подібний податок існує в 65 державах – від Мексики до Південно-Африканської Республіки.

«Пропоную колегам депутатам спільно з економічними експертами, дієтологами, освітянами, представниками батьківських організацій обговорити цю важливу тему. Які існують сценарії вирішення проблеми надмірного споживання солодких газованих напоїв у нашій країні? Як знайти баланс між інтересами суспільства, споживачів та виробників? Наш Комітет готовий виступити майданчиком для діалогу та напрацювання законодавчих ініціатив», – підсумував Михайло Радуцький.

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