Вчені назвали ознаки «коронавірусного» головного болю

Головний біль став симптомом зараження новими варіанти Covid-19, який найбільш часто зустрічається

Професор генетичної епідеміології Королівського коледжу Лондона Тім Спектор назвав ознаки головного болю при коронавірусі. Про це повідомляє The Telegraph.

За словами фахівця, головний біль став симптомом зараження новими варіанти Covid-19, який найбільш часто зустрічається. Так, дві третини заражених скаржаться на цю недугу, тоді як серед людей у віці старше 40 років цей симптом зустрічається в половині випадків.

Спектор зазначив, що в більшості випадків пацієнти відчувають помірний або сильний біль, який триває від трьох до п'яти днів. Прийом анальгетиків при цьому не допомагає.

Експерт уточнив, що зазвичай біль відчувається з обох сторін голови, він може бути пульсуючим, гострим або здавлюючим

Учений додав, що у 15 відсотків пацієнтів це єдиний симптом зараження коронавірусною інфекцією.

Раніше повідомлялося, що штам коронавірусу, виявлений в Індії і почав активно поширюватися в інших регіонах світу, з'явився в результаті двох мутацій. Лихоманка, кашель, втомлюваність, втрата смаку та нюху залишаються одними з найбільш показових симптомів захворювання. Однак у нового штаму також є і нові симптоми, які більше нагадують застуду.

Нагадаємо, громадяни, які в’їжджають на територію Словаччини з держави із «червоного» списку, зокрема з України, відтепер зобов’язані попередньо зареєструватися на спеціальному сайті.

Зазначимо, коронавірус особливо небезпечний для пацієнтів із супутніми захворюваннями. Це люди з цукровим діабетом, серцево-судинними недугами, порушеннями в імунній системі та іншими. Однак американські вчені виявили групу пацієнтів, у яких ризик смерті при коронавірусі вище в шість разів.

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