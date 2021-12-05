Вчені знайшли нетиповий спосіб розпізнати діабет

Американські вчені з'ясували, що при діабеті у частини людей у середньому випадає 10 зубів

У частини людей високий рівень цукру у крові стає причиною випадання близько десяти зубів. Дослідження про такий нетиповий симптом діабету опубліковано у журналі Стоматологічної асоціації США, повідомляє Daily Express.

За даними вчених, 28 відсотків людей з діабетом серед піддослідних втратили всі зуби. Це пояснюється тим, що високий рівень цукру в крові може заважати надходженню ферментів, які підтримують стан ротової порожнини.

Крім цього, через діабет може виникнути надлишковий наліт на зубах, який спровокує пародонтит.

Медики рекомендують пацієнтам із підвищеним рівнем цукру в крові уникати великої кількості крохмалю у їжі.

Вчені Каролінського інституту виявили ліки, що зменшують смертність серед пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Такими препаратами стали засоби для боротьби з холестерином.

До слова, міжнародна група вчених дійшла висновку, що лікування хворих на Covid-19, що перебувають у важкому стані, плазмою людей, що одужали від коронавірусу, є неефективним у переважній більшості випадків.