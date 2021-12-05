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    Вчені знайшли нетиповий спосіб розпізнати діабет

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    Вчені знайшли нетиповий спосіб розпізнати діабет - Вчені знайшли нетиповий спосіб розпізнати діабет
    Вчені знайшли нетиповий спосіб розпізнати діабет
    фото з відкритих джерел

    Американські вчені з'ясували, що при діабеті у частини людей у середньому випадає 10 зубів

    У частини людей високий рівень цукру у крові стає причиною випадання близько десяти зубів. Дослідження про такий нетиповий симптом діабету опубліковано у журналі Стоматологічної асоціації США, повідомляє Daily Express.

    За даними вчених, 28 відсотків людей з діабетом серед піддослідних втратили всі зуби. Це пояснюється тим, що високий рівень цукру в крові може заважати надходженню ферментів, які підтримують стан ротової порожнини.

    Крім цього, через діабет може виникнути надлишковий наліт на зубах, який спровокує пародонтит.

    Медики рекомендують пацієнтам із підвищеним рівнем цукру в крові уникати великої кількості крохмалю у їжі.

    Вчені Каролінського інституту виявили ліки, що зменшують смертність серед пацієнтів, які хворіють на коронавірус. Такими препаратами стали засоби для боротьби з холестерином.

    До слова, міжнародна група вчених дійшла висновку, що лікування хворих на Covid-19, що перебувають у важкому стані, плазмою людей, що одужали від коронавірусу, є неефективним у переважній більшості випадків.

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    Теги: здоров'я США алкоголь ліки
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    Вчені знайшли нетиповий спосіб розпізнати діабет