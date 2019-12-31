Дієтолог розкрила секрет помірної трапези на свята



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Щоб вечеря не зашкодила, потрібно правильно поснідати 31 грудня

Перший прийом їжі вранці повинен бути збалансованим, наприклад, вівсяні пластівці, настояні вночі або смузі з ягід і йогурту

Дієтолог з американського штату Нью-Йорк Емі Горін розкрила секрет помірної трапези під час свят.

За словами Горін, потрібно правильно поснідати 31 грудня, щоб святкова вечеря не зашкодила.

Дієтолог рекомендує з'їсти невеликий сніданок, щоб під час застілля спробувати всі страви і в той же час не переїсти.

Перший прийом їжі повинен бути збалансованим, наприклад, вівсяні пластівці, настояні вночі або смузі з ягід і йогурту. У цих продуктах є протеїн, жири і клітковина, зазначила Горін.

Відзначається, що за вечерею в свято можна з'їсти від трьох до чотирьох з половиною тисяч калорій. Для їх спалювання потрібно буде близько 10 годин у спортивній залі.

Медики рекомендують у холодну пору року слід споживати більше калорійну їжу і заповнювати дефіцит вітамінів і мікроелементів за допомогою вітамінних і мінеральних комплексів.