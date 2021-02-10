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    Шанс на життя: в Одесі рятують 200-літню тополю

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    Розростися крона дерева зможе не раніше ніж через п'ять років - Шанс на життя: в Одесі рятують 200-літню тополю
    Розростися крона дерева зможе не раніше ніж через п'ять років
    фото: dumskaya.net

    Головне завдання — уникнути попадання вологи

    Стародавню канадську тополю, яку два місяці тому варварські обрізали в Одесі, у дворі будинку №17 на Торговій вулиці, намагаються повернути до життя.

    Сьогодні силами КП «Міськзелентрест» і київських фахівців дерево почали лікувати, передає кореспондент Думської.

    Як розповів головний інженер КП «Міськзелентрест» Володимир Хрома, у тополі з'явилися грибкові захворювання: «Ми їх зрізаємо. Проведемо сушку електрофеном, і опрацюємо спеціальними розчинами. У дереві є ще два дупла, які ми запломбуємо і закриємо лінолеумом, щоб вода не потрапляла».

    Головне завдання — уникнути попадання вологи. Володимир Хрома переконаний, що тополя оживе і вже цієї весни на ній з'являться пагони. Але розростися крона дерева зможе не раніше ніж через п'ять років.

    Нагадаємо, варварське «кронування» 200-літньої тополі за власною ініціативою провела приватна керуюча компанія «Ренесанс-92», яка обслуговує будинок.

    Поліція відкрила щодо керуючої компанії кримінальне провадження по ст.252 КК України (умисне знищення об'єктів природно-заповідного фонду). У Державній екологічній інспекції повідомили, що завдані державі шкоди становить 125,5 тисяч гривень.

    Спроби знищити тополю продовжилися і після відкриття кримінального провадження. За словами Хрома, на дереві хтось зробив надрізи, аби припинити рух соків.

    Усього в Одесі зростає 26 дерев, визнаних пам'ятниками природи.

    Нагадаємо, відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови.

    Теги: Одеса
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