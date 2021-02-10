Шанс на життя: в Одесі рятують 200-літню тополю

Розростися крона дерева зможе не раніше ніж через п'ять років

Головне завдання — уникнути попадання вологи

Стародавню канадську тополю, яку два місяці тому варварські обрізали в Одесі, у дворі будинку №17 на Торговій вулиці, намагаються повернути до життя.

Сьогодні силами КП «Міськзелентрест» і київських фахівців дерево почали лікувати, передає кореспондент Думської.

Як розповів головний інженер КП «Міськзелентрест» Володимир Хрома, у тополі з'явилися грибкові захворювання: «Ми їх зрізаємо. Проведемо сушку електрофеном, і опрацюємо спеціальними розчинами. У дереві є ще два дупла, які ми запломбуємо і закриємо лінолеумом, щоб вода не потрапляла».

Головне завдання — уникнути попадання вологи. Володимир Хрома переконаний, що тополя оживе і вже цієї весни на ній з'являться пагони. Але розростися крона дерева зможе не раніше ніж через п'ять років.

Нагадаємо, варварське «кронування» 200-літньої тополі за власною ініціативою провела приватна керуюча компанія «Ренесанс-92», яка обслуговує будинок.

Поліція відкрила щодо керуючої компанії кримінальне провадження по ст.252 КК України (умисне знищення об'єктів природно-заповідного фонду). У Державній екологічній інспекції повідомили, що завдані державі шкоди становить 125,5 тисяч гривень.

Спроби знищити тополю продовжилися і після відкриття кримінального провадження. За словами Хрома, на дереві хтось зробив надрізи, аби припинити рух соків.

Усього в Одесі зростає 26 дерев, визнаних пам'ятниками природи.

Нагадаємо, відомий одеський «арт-дворик» знесуть заради новобудови.