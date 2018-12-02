До чого може призвести оголення щиколоток у мороз? Коментар лікаря



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Модникам із підвернутими штанами загрожує артрит

Лікар розповів, до чого може призвести звичка оголювати щиколотки

Короткі штани, низькі шкарпетки й взуття - сучасні модники і модниці вдягаються так навіть у сніжну холодну пору. Втім цим наражають на небезпеку своє здоров'я, кажуть лікарі.

«Через вбрання, яке оголює щиколотки, у холодну пору переохолоджуються нижні кінцівки», — заявив в коментарі газеті «Експрес» Олег Назар, директор Центру клінічної імунології.

«На стопах, як відомо, містяться рефлектогенні зони, пов'язані з усіма внутрішніми органами й системами. Якщо нижня частина ноги систематично зазнає впливу холоду, спершу погіршується стан місцевого імунітету, а тоді — загального», - зазначив він.

Крім того, через регулярне переохолодження звужуються судини нижніх кінцівок, зменшується кількість рідини в суглобах, знижується їх рухомість. У підсумку модники наражаються на небезпеку розвитку аутоімунного захворювання — артриту гомілково-ступневих суглобів.

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