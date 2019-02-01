Доступні ліки – новий перелік: безоплатних препаратів стало більше



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Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 грн, найдорожчий – 898,22 грн, - МОЗ

З 258 препаратів - 64 є безоплатними, інші – з невеликою доплатою

МОЗ України затвердило новий перелік препаратів програми «Доступні ліки». Відтепер для лікування серцево-судинних захворювань, діабету 2 типу та бронхіальної астми пацієнти зможуть отримати 64 безоплатних препарати. Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров’я.



Як зазначається, до оновленого Реєстру увійшло 258 препаратів, з них 64 є безоплатними для пацієнтів, інші – з невеликою доплатою.

«Найдешевший препарат, що на 100% відшкодовує держава, коштує 4,76 грн, найдорожчий – 898,22 грн», - повідомляють у МОЗ.



Також у міністерстві інформують, що завдяки перегляду переліку препаратів програми, виробники знизили ціни на 37 торгових найменувань лікарських засобів. Найбільше зниження ціни на препарат сягнуло 45%.

На наступні півроку фармвиробники гарантують 39 млн упаковок препаратів для пацієнтів, 16 млн упаковок пацієнти зможуть отримати безоплатно.



У Міністерстві нагадують, що наприкінці 2018 року уряд ухвалив зміну, що дала можливість усім виробникам, що запропонували ціни на свої препарати не вище за 10% від найнижчої вартості препарату за діючою речовиною, знизити ціни та долучити свої препарати до переліку безоплатних для пацієнта.

«Ця зміна дозволила розширити перелік препаратів, що відшкодовуються на 100% – з 23 торгових найменувань до 64. Для порівняння: у минулому переліку було 59 безоплатних препаратів», - йдеться на сайті міністерства.



Як повідомлялося, результати опитування проведеного Соціологічною групою «Рейтинг» у жовтні минулого року свідчать, що 66% українців знають про програму «Доступні ліки», а результати опитування від Омнібус Київського міжнародного інституту соціології, що проводилось з листопада до грудня 2018 року, показують, що 63% українців задоволені цією програмою.

Програма «Доступні ліки» працює з квітня 2017 року. За цей час пацієнти, що мають серцево-судинні захворювання, бронхіальну астму чи діабет 2 типу, отримали ліки за понад 32 млн рецептами на суму понад 1,6 млрд грн.



Лідерами реалізації програми в 2018 році стали Хмельницька, Полтавська, Рівненська, Львівська та Харківська області.



Найнижчі показники ефективності роботи програми відмічаються у Кіровоградській, Одеській, Сумській, Чернівецькій області та місті Київ.



З 1 квітня 2019 року контрактувати аптечні заклади та відшкодовувати вартість відпущених лікарських засобів в рамках програми «Доступні ліки» будуть не заклади охорони здоров’я чи муніципалітети, а безпосередньо один головний оператор бюджетних коштів — Національна служба здоров’я України. Також у квітні в рамках програми має почати роботу електронний рецепт.