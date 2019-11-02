Ефективні і прості правила для схуднення у зрілому віці



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За словами вчених, вага може стабілізуватися після 60 років, оскільки в цьому віці люди починають їсти менше

Більше рухатися, контролювати харчування і бути спокійним - головні фактори, що запобігають набору ваги - науковці

Вчені з США визначили, що з кожним роком в зрілому віці люди втрачають 1% м'язової маси. Через це знижується рівень метаболізму і організм спалює менше калорій.

Щоб уникнути цього вчені радять додавати як мінімум два-три силові тренування на тиждень, крім звичайних щотижневих вправ для серцево-судинної системи. У силових тренуваннях медики радять зрілим людям скористатися послугами тренерів, оскільки вони можуть легко призвести до травм.

Експерти також пишуть, що потрібно для підтримання форми в зрілому віці проходити щонайменше 10 тисяч кроків на день. Крім цього, вчені спростовують поширену думку про те, що жінки після менопаузи набирають більше ваги, ніж чоловіки.

Головними факторами, які сприяють або запобігають набору ваги залишається будь-яка фізична активність, психологічний стан людини і контроль споживання калорій.

«Я закликаю моїх пацієнтів працювати над контролем порцій і вживати в їжу більше низькокалорійних продуктів, таких як свіжі фрукти та овочі, оскільки вони наповнюють нас меншою кількістю калорій і важливі для старіння, життєздатності та профілактики захворювань», - говорить дієтолог Джессіка Мургейтіо.

За словами вчених, вага може стабілізуватися після 60 років, оскільки в цьому віці люди починають їсти менше.