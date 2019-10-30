Російську піаністку, яка збирала гроші на лікування, засудили за наркотики



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Анну Коровушкіну засудили до двох років позбавлення волі

Під час затримання у 27-річної дівчини було виявлено 38 грамів героїну

У столиці РФ Москві піаністку Анну Коровушкіну, яка збирала гроші на лікування, засудили до двох років позбавлення волі за зберігання наркотиків.

Про це повідомляє Baza.

«Під час затримання на початку лютого цього року у 27-річної дівчини було виявлено 38 грамів героїну», - йдеться у повідомленні.

У виданні зазначають, що наразі Коровушкіну відправили на експертизу, за підсумками якої буде прийнято рішення, чи відправляти її в колонію.

Відзначається, що у неї виявили проблеми зі здоров'ям.

Також ЗМІ інформували, що протягом декількох років піаністка збирала в інтернеті гроші нібито на лікування рідкісного захворювання печінки.

«Проте деякі користувачі мережі підозрювали Коровушкіну в шахрайстві», - зауважують журналісти.